Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : le Congrès adopte le projet de loi de financement américain sans proposer d’aide à l’Ukraine

Des voitures passent devant le Capitole américain lors d’un vote sur une résolution visant à financer le gouvernement le 30 septembre. Le Sénat a adopté un projet de loi bipartite de financement à court terme, dépourvu de l’aide proposée à l’Ukraine. (Anna Moneymaker/Getty Images)

L’aide proposée à l’Ukraine n’a pas été incluse dans un projet de loi de financement du gouvernement américain adopté par le Sénat samedi soir, ouvrant la voie au Congrès pour éviter une fermeture du gouvernement qui devait normalement commencer à 00h01 dimanche. Les Républicains de la Chambre avaient avancé le projet de loi sans financement pour l’Ukraine plus tôt dans la journée, mais un groupe bipartisan de dirigeants du Sénat a émergé du vote samedi soir et s’est engagé à mettre en place une mesure distincte pour aider à financer l’effort de guerre à Kiev.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

L’aide à l’Ukraine était une question clé alors que les États-Unis se dirige vers une fermeture du gouvernement manquée de peu. Les Républicains de la Chambre ont fait adopter samedi un projet de loi à court terme visant à financer le gouvernement et à éviter une fermeture, et, ce faisant, ont exclu l’aide à l’Ukraine. Bien que le Sénat ait finalement approuvé le projet de loi, le vote a d’abord été retardé samedi par le sénateur Michael F. Bennet (Démocrate du Colorado), qui s’est dit préoccupé par le manque d’aide supplémentaire à l’Ukraine.

Un groupe bipartisan de dirigeants du Sénat s’est engagé à travailler dans les semaines à venir sur une législation qui financerait davantage l’effort de guerre de l’Ukraine. Le groupe, dirigé par le chef de la majorité sénatoriale Charles E. Schumer (DN.Y.) et le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.), a déclaré samedi dans un communiqué qu’il soutenait « les efforts de l’Ukraine pour défendre sa souveraineté contre [Russian President Vladimir] l’agression éhontée de Poutine » et qu’il continuera « à fournir un soutien économique et sécuritaire essentiel et durable à l’Ukraine ».

Le sénateur Mike Rounds (RS.D.) a également déclaré que le Sénat mettrait en œuvre un programme de financement pour l’Ukraine « dans un délai très court ». et qu’il pourrait l’adopter en tant que projet de loi autonome ou dans le cadre d’un programme de financement plus large pour le ministère de la Défense.

Les partisans de l’Ukraine avaient déclaré que tout refus d’inclure l’aide encouragerait le président russe Vladimir Poutine. et éventuellement amener les alliés européens à réduire leur soutien à la guerre. « Les retards dans l’aide à l’Ukraine entraîneront de nouveaux assauts et attaques de la part de la Russie. Le Kremlin y verra un signe qu’il doit exercer davantage de pression. Cela signifie davantage de morts en Ukraine », avait déclaré Maryan Zablotskyy, membre du parlement ukrainien qui a fait pression sur les conservateurs américains pour qu’ils soutiennent le financement de son pays, avant l’adoption du projet de loi de financement samedi soir.

Les élections législatives en Slovaquie pourraient compliquer la réponse occidentale à l’Ukraine. Les résultats presque complets ont montré dimanche matin que Robert Fico, un ancien Premier ministre populiste dont la campagne a été empreinte de discours pro-russe et anti-américain, avait vaincu son rival progressiste.

Le système radar de l’armée roumaine a détecté « une éventuelle violation non autorisée » de l’espace aérien du pays, Ministère roumain de la Défense dit. Il a ajouté que le radar avait détecté une possible brèche après avoir enregistré « des groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien » près de la frontière, et alors que la Russie menait « une nouvelle série d’attaques sur certaines cibles en Ukraine ».

Le ministère roumain de la Défense nationale a déclaré que la police était déployée près de la frontière. où la violation potentielle a été détectée. Le communiqué indique que les résidents ont reçu des alertes qui ont été levées plus tard dans la nuit. La Roumanie a commencé à mettre en place des raids aériens abris près de la frontière ukrainienne après avoir découvert les débris de guerre présumés au début du mois.

Poutine a célébré samedi le Jour de la Réunification, marquant le premier anniversaire de l’annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Dans un discours, il prétendait que les Ukrainiens avaient choisi « d’être avec leur patrie » et que l’annexion était conforme aux normes internationales. L’annexion a violé le droit international et a été rejetée par les dirigeants mondiaux et les Nations Unies comme étant illégale. Seuls deux pays, la Corée du Nord et la Syrie, ont reconnu l’annexion comme légitime, selon le ministère britannique de la Défense. notéen disant : « Le monde a choisi de #StandWithUkraine. »

Au moins quatre explosions ont été entendues pendant la nuit lors d’une attaque à la roquette à Kharkivle maire de la ville dit sur Télégramme. Les médias d’État ukrainiens ont également rapporté le bruit d’explosions entendues au-dessus Zaporizhzhiaalors que le pays se prépare à organiser une minute de silence nationale dimanche matin pour commémorer les militaires qui ont péri pendant la guerre.

Une nouvelle phase de conscription militaire russe devrait débuter dimanche et devrait mobiliser environ 130 000 personnes. le ministère de la Défense du pays dit. Il affirmait que la conscription n’était pas liée à la guerre en Ukraine. En Russie, tous les hommes doivent servir dans l’armée ou suivre une formation équivalente dans l’enseignement supérieur pendant au moins un an entre 18 et 27 ans.

L’Ukraine a déclaré avoir organisé son premier Forum des industries de défense aux côtés d’entreprises de 19 pays différents, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark et d’autres. Dans un discours prononcé samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le forum avait abouti à plusieurs accords sur la production conjointe, l’échange de technologies et la formation dans l’industrie de la défense avec des entreprises étrangères. « Séparément et de manière très approfondie, nous développons la fabrication ukrainienne de drones », a-t-il déclaré.

Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a déclaré samedi au Telegraph qu’il envisageait d’autoriser les entraîneurs britanniques « à entrer en Ukraine ». plutôt que de les reléguer dans des bases de l’OTAN à l’extérieur du pays. Jusqu’à présent, les membres de l’OTAN ont évité de déployer des formateurs en Ukraine par crainte d’une escalade du conflit. « En particulier dans l’ouest du pays, je pense que l’opportunité est désormais d’apporter plus de choses ‘dans le pays’, pas seulement de la formation », Shapps ajoutés. « Mais nous voyons aussi BAE [a British defense firm]par exemple, se lancer dans l’industrie manufacturière dans le pays.

Les États-Unis sont le plus grand soutien financier de la lutte de Kiev contre la Russie: Washington a engagé plus de 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie, dont plus de 43 milliards de dollars d’aide militaire, rapportent Ruby Mellen et Artur Galocha dans un aperçu visuel des dépenses américaines pendant la guerre.

« Ce sont des chiffres hors du commun », a déclaré Michael O’Hanlon, chercheur principal à la Brookings Institution. Il a comparé ces chiffres aux engagements américains envers les pays européens à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, une fois ajusté à l’inflation, s’est élevé à environ 150 milliards de dollars sur trois ans.

Plus d’un an et demi après le début du conflit, le soutien public américain au financement de l’Ukraine vacille, en particulier parmi les républicains. Dernièrement, certains membres d’extrême droite du parti républicain se sont opposés à l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine et en ont fait en septembre une question centrale dans les négociations sur un projet de loi de dépenses du gouvernement américain.