Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : la Russie va envoyer des céréales via la Turquie mais ne rejoindra pas le pacte, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, accueille le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une station balnéaire de Sotchi, en Russie, le lundi 4 septembre. (Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin/AP)

Après avoir rencontré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine a refusé de rejoindre l’Initiative céréalière de la mer Noire que Moscou a abandonnée en juillet, aggravant ainsi le problème de la sécurité alimentaire mondiale. Les responsables turcs avaient exprimé un optimisme prudent avant la réunion de Sotchi, affirmant qu’un accord autorisant l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens bloqués de la mer Noire « est nécessaire pour le monde entier ». selon L’agence publique turque Anadolu. Après les négociations, Erdogan a déclaré que l’Ukraine devait faire un compromis avec la Russie sur l’accord, Anadolu signalé.

Poutine a annoncé que la Turquie transformerait des céréales qui seraient envoyées vers certains des pays les plus pauvres du monde. Les détails de cet accord, qui, selon le président russe, impliquerait le Qatar, n’étaient pas immédiatement disponibles.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

La Russie a l’intention d’envoyer 1 million de tonnes de céréales en Turquie pour les livrer aux pays les plus pauvres du monde, a déclaré Poutine après des entretiens avec Erdogan, mais les deux dirigeants n’étaient pas d’accord pour rétablir l’accord céréalier plus important négocié par la Russie, la Turquie, l’Ukraine et les Nations Unies. Poutine a plutôt réitéré que la Russie ne rejoindrait l’accord sur les céréales que lorsque les restrictions sur les exportations russes seraient levées. Erdogan a ajouté qu’il n’y avait pas d’alternative à l’accord et qu’ils devaient corriger ses « déficiences », a rapporté Anadolu, bien qu’on ne sache pas clairement à quels points il faisait référence.

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé que Rustem Umerov, directeur du principal fonds de privatisation ukrainien, remplacer Oleksii Reznikov en tant que ministre de la Défense du pays. Zelensky a déclaré que le ministère avait besoin de « nouvelles approches ». Le remaniement est en préparation depuis des mois. Commission de la défense du Parlement avancé Reznikov a démissionné lundi de la législature plénière.

Oumerov, ancien député impliqué dans les négociations russo-ukrainiennes, remplacera Reznikov au poste de ministre de la Défense si le Parlement dans son ensemble approuve cette décision cette semaine, ce que Zelensky a dit espérer. Ce remaniement intervient au milieu d’une campagne anti-corruption plus large, le gouvernement de Zelensky cherchant à éliminer la corruption et à convaincre les donateurs étrangers que leur argent n’est pas perdu à cause de malversations. Reznikov n’est pas personnellement accusé de corruption, mais son ministère a fait face à des allégations de corruption, notamment en achetant de la nourriture pour les forces armées du pays à des prix gonflés.

La Russie n’organisera pas son exercice Zapad, ou exercice occidental, cette année car elle mène une véritable guerre en Ukraine, Le ministre de la Défense Sergueï Choïgu a déclaré lundi. « Cette année, nous organisons un exercice en Ukraine », a-t-il déclaré aux journalistes. Cet exercice militaire à grande échelle, qui a impliqué 200 000 soldats en 2021, a constitué un effort de mobilisation clé pour l’Union soviétique.

Le ministère roumain de la Défense a rejeté les allégations selon lesquelles des drones russes seraient entrés dans son pays lors d’une attaque contre des ports ukrainiens sur le Danube. Il est possible que le territoire roumain ait été accidentellement touché lors des frappes nocturnes, mais le ministre des Affaires étrangères du pays dit lors d’une conférence de presse, ils ont déclaré qu’ils ne représentaient «aucune menace militaire directe» contre la Roumanie. Le démenti est intervenu peu de temps après que le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a écrit Lundi sur Facebook, des drones russes « sont tombés et ont explosé » sur le territoire roumain. La Roumanie, membre de l’OTAN, a condamné l’attaque.

La ministre roumaine des Affaires étrangères, Luminița-Teodora Odobescu, a déclaré le 4 septembre qu’elle condamnait l’attaque, qui s’est produite « près de la frontière roumaine ». (Vidéo : Reuters, Photo : EPA-EFE/Shutterstock/Reuters)

La Russie discute de la possibilité d’organiser un exercice naval conjoint avec la Corée du NordMinistre de la Défense Sergueï Choïgou dit journalistes lundi. Lors d’une visite en Corée du Nord, Choïgou a proposé un exercice trilatéral qui inclurait la Chine, selon un rapport de l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. La Russie et la Corée du Nord discutent d’éventuelles livraisons d’armes, selon des responsables américains.

Un pilote d’hélicoptère russe Mi-8 ayant fait défection fin août a été identifié comme Maksym Kuzminov, 28 ans, de la Direction principale du renseignement de Kiev dit Dimanche. Kouzminov, qui a déclaré rejeter les actions de la Russie en Ukraine, a appelé d’autres pilotes russes à suivre son exemple, selon l’agence de renseignement.

La marine allemande organisera ce mois-ci des exercices conjoints avec les troupes de 14 pays de l’OTAN, dont la Suède, futur membre. Les 3 200 soldats s’entraîneront au large des côtes de la Lettonie et de l’Estonie, selon la marine allemande dit dans un communiqué de presse. Ce sera la première fois « qu’un scénario réaliste est mis en pratique dans le cadre de la défense de l’alliance », a déclaré le contre-amiral Stephan Haisch dans le communiqué. Les pays participants sont l’Italie, la France, la Finlande, l’Estonie, le Danemark, le Canada, la Belgique, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, les États-Unis et l’Allemagne.

Des attaques russes ont tué au moins cinq personnes en Ukraine ce week-enddont trois dans Donetskun dans Kherson et un à Soumy, selon les autorités locales. L’une des attaques a détruit la maison d’un couple de personnes âgées : le mari de 84 ans est mort sous les décombres et sa femme de 85 ans a été blessée, selon le parquet général de Donetsk. dit sur Télégramme.

L’Ukraine s’attend à une augmentation de la production de drones ukrainiens à l’automnea déclaré Reznikov, le ministre de la Défense sortant, dans un entretien avec l’agence de presse officielle Ukrinform. Reznikov a ajouté que Kiev pourrait commencer à utiliser des avions de combat F-16 au printemps de l’année prochaine.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu’une enquête n’avait trouvé aucune preuve que son pays avait expédié des armes à la Russie l’année dernière, mais il ne publiera pas le rapport., citant des informations « classifiées » parmi les éléments de preuve. Reuben Brigety, l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, a déclaré aux journalistes en mai que les Sud-Africains avaient chargé des armes sur un navire appelé Lady R à l’extérieur du Cap.

La Russie tente de recruter des citoyens des pays voisins, dont l’Arménie et le Kazakhstan, pour combattre en Ukraine., a déclaré le ministère britannique de la Défense. Le ministère dit que les publicités en ligne proposent 495 000 roubles (5 140 dollars) de paiement initial, ajoutant que l’embauche de ressortissants étrangers permet au Kremlin « d’acquérir du personnel supplémentaire pour son effort de guerre face aux pertes croissantes ».

La guerre en Ukraine a stoppé les adoptions. Aujourd’hui, certains orphelins sont coincés dans le flou : Wendy et Leo Van Asten ont rencontré « M et M » pour la première fois – un frère et une sœur originaires de l’est de l’Ukraine – lorsque les enfants sont restés au domicile du couple près de Madison, dans le Wisconsin, pendant quatre semaines fin 2018, dans le cadre d’un programme reliant Orphelins ukrainiens et enfants placés dans des familles américaines. Le lien avec les enfants a été immédiat, disent-ils.

Le couple a immédiatement entamé le processus d’adoption, gardant le contact avec M et M – qu’ils appellent par les initiales de leurs prénoms par affection et pour protéger leur identité. Mais près de cinq ans plus tard, on ne sait pas si le couple réalisera un jour son souhait, rapporte David L. Stern.

Les autorités ukrainiennes ont suspendu les adoptions internationales jusqu’à la fin de la guerre. Et de nombreux responsables et analystes occidentaux affirment que les combats pourraient se poursuivre pendant des années – une perspective qui désespère des familles comme les Van Astens.