Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : la Russie et la Corée du Nord font progresser les négociations sur les armements, selon un responsable américain

La Russie et la Corée du Nord « font activement progresser » les négociations sur les armes qui seraient utilisées dans la guerre en Ukraine, a déclaré l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies Linda Thomas-Greenfield lors d’une conférence de presse, une révélation qu’elle a qualifiée de « nouvelle » et de « profondément troublante ». » alors que la distance entre Washington et Pyongyang et Moscou continue de se creuser.