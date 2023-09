Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : la Russie affirme qu’un drone ukrainien a frappé la sous-station de Belaya, Koursk

Le gouverneur de la région russe de Koursk a déclaré qu’un drone ukrainien avait largué des explosifs sur la sous-station du village russe de Belaya, coupant l’alimentation électrique à proximité, notamment celle d’un hôpital. Le gouverneur, Roman Starovoyt, a écrit sur Telegram que les pompiers se sont précipités sur le site pour éteindre les flammes et que « le courant sera rétabli dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité ».

Le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, reste « provocateur » six mois après son arrestation en Russie. lors d’un voyage de reportage, a déclaré sa mère à CNN. « Il sourit », dit-elle. « Et je dois dire que, malgré toutes les circonstances, il se porte très bien. » Les collègues et l’employeur du journaliste américain ont catégoriquement nié les accusations d’espionnage portées par la Russie, alors que Washington et la presse internationale réclament sa libération.