Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : la Russie affirme que l’amiral Viktor Sokolov est vivant

L’attaque en Crimée a été à l’origine de revendications contradictoires de la part de la Russie et de l’Ukraine. la Russie avait initialement déclaré qu’elle avait abattu tous les missiles tirés sur le site de Sébastopol. Les responsables ukrainiens se sont moqués de cette affirmation, et une vidéo vérifiée par Storyful et confirmée par The Post montrait de la fumée s’élevant du quartier général de la flotte de la mer Noire.