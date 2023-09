Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : la Roumanie affirme que l’espace aérien pourrait avoir été violé lors de l’attaque russe contre l’Ukraine

Le système radar de l’armée roumaine a détecté « une possible violation non autorisée » de l’espace aérien du pays après avoir enregistré « des groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien » près de la frontière alors que la Russie menait « une nouvelle série d’attaques sur certaines cibles en Ukraine », a déclaré le ministère roumain de la Défense. dit.

La Roumanie, membre de l’OTAN, a signalé une possible violation de son espace aérien lors d’une attaque russe nocturne en Ukraine voisine, affirmant qu’elle n’avait pas trouvé de débris sur le territoire roumain mais qu’elle poursuivrait les recherches samedi.

Les frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes sur les rives du Danube, qui longe la frontière avec la Roumanie, ont ravivé les inquiétudes quant à une éventuelle escalade du conflit ces dernières semaines. La Roumanie a déclaré plus tôt ce mois-ci que des fragments de drones avaient été trouvés sur son territoire, sans toutefois suggérer qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle. Pourtant, les retombées du conflit et la proximité des pays voisins de l’Ukraine ont semé la nervosité au sein de l’OTAN, pour laquelle une disposition de défense mutuelle stipule qu’une attaque contre un membre peut être considérée comme une attaque contre tous.

Le ministère roumain de la Défense nationale a déclaré que la police était déployée près de la frontière. où la violation potentielle a été détectée. Le communiqué indique que les résidents ont reçu des alertes qui ont été levées plus tard dans la nuit. La Roumanie a commencé à construire des abris anti-aériens près de la frontière ukrainienne après avoir découvert ce mois-ci des débris de guerre présumés.

Les autorités russes à Koursk ont ​​signalé des frappes et des bombardements presque quotidiens au cours de la semaine dernière. Vendredi, une frappe de drone ukrainien sur une sous-station dans la région russe proche de la frontière a brièvement laissé 5 000 personnes sans électricité. Le courant a été rétabli vendredi soir, selon le gouverneur régional. Les régions russes de l’ouest du pays ont cherché à renforcer leurs défenses aériennes alors que les forces ukrainiennes deviennent plus effrontées, rapporte le Washington Post.

