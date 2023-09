Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Kim de Corée du Nord observe des missiles à Vladivostok

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité des équipements aéronautiques et des systèmes de missiles dans la ville russe de Vladivostok, où il a été rencontré par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, a rapporté le média d’État Tass. La visite de Kim en Russie a attiré l’attention à Washington et au-delà sur un éventuel accord d’armes entre Moscou et Pyongyang, alors que la Russie recherche de l’artillerie pour ses stocks en baisse.

Deux navires marchands ont approché samedi les ports ukrainiens , les premiers navires civils à emprunter un couloir de navigation temporaire dans la mer Noire suite à l’échec d’un accord céréalier avec la Russie. Le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que les navires battant pavillon palaosien, Resilient Africa et Aroyat, se dirigeaient vers Chornomorsk, où ils chargeront près de 20 000 tonnes de blé pour l’Afrique et l’Asie.

La Pologne va interdire aux voitures immatriculées en Russie d’entrer sur ses frontières à partir de dimanche, a annoncé le ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski. La Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également imposé des restrictions similaires. Une mise à jour des lignes directrices de la Commission européenne a demandé aux États membres d’empêcher les citoyens russes d’introduire des voitures et d’autres biens dans l’Union européenne afin d’empêcher toute évasion des sanctions.

Des pèlerins juifs se sont rassemblés dans le centre de l’Ukraine pour célébrer Roch Hachana, le nouvel an juif, qui commence vendredi au coucher du soleil et se termine dimanche au coucher du soleil. Plus de 35 000 pèlerins – venus pour la plupart des États-Unis, d’Israël et d’Europe – se sont rassemblés dans la ville d’Ouman, qui revêt une importance historique pour la communauté hassidique, selon le gouverneur régional, Ihor Taburets. Les polices ukrainienne et israélienne patrouillaient dans la zone, qui faisait l’objet d’alertes aériennes dimanche matin.