Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Kiev concentre ses attaques sur la périphérie de Bakhmut

Les responsables ont passé près de neuf mois à essayer de forger un accord entre l’Ukraine et la Russie pour établir une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, jusqu’à présent sans succès. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, espère que le Conseil de sécurité de l’ONU soutiendra un plan visant à prévenir une catastrophe, ont déclaré des diplomates américains et européens au Washington Post. Kiev a été sceptique quant à ses efforts, selon des documents sensibles du renseignement américain divulgués sur la plateforme de messagerie Discord et obtenus par The Post.