Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Kiev cible à nouveau la Crimée

L’Ukraine a mené samedi une nouvelle attaque contre Sébastopol, dans la péninsule de Crimée occupée, selon un responsable installé par le Kremlin, un jour après une frappe ukrainienne contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Les défenses aériennes russes ont intercepté des missiles se dirigeant vers la ville, la plus grande de la péninsule, a écrit le gouverneur Mikhaïl Razvozhayev sur Telegram.

Le même jour, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a laissé entendre lors d’une conférence de presse aux Nations Unies que la reprise d’un accord d’exportation de céréales destiné à éviter une crise alimentaire mondiale était peu probable.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Lavrov a indiqué qu’il y avait peu d’espoir de reprendre un accord sur les céréales de la mer Noire négocié par la Turquie et les Nations Unies pour exporter des céréales par voie maritime depuis l’Ukraine. À la suite d’un discours aux Nations Unies, il a qualifié les propositions visant à relancer l’accord de « non réalistes ».

Lavrov a également déclaré qu’il se rendrait à Pyongyang en octobre. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont tenu un sommet rare au début du mois en Extrême-Orient russe, signalant qu’ils se soutiendront mutuellement face à la large condamnation de l’Occident concernant leurs activités militaires et nucléaires. Dans son discours de samedi, Lavrov a vivement critiqué les États-Unis et l’Occident, accusant Washington d’« attiser l’hystérie dans la péninsule coréenne ».

Les forces ukrainiennes et leurs véhicules blindés ont franchi la principale ligne défensive russe sur le front sud de la guerre., connue sous le nom de « ligne Surovikin », a déclaré samedi un commandant local au Washington Post. La ligne, du nom de l’ancien chef des forces russes en Ukraine, comprend plusieurs ceintures défensives – et la Russie dispose de défenses plus importantes derrière elle – soulignant la lente progression de la contre-offensive ukrainienne qui dure maintenant depuis plusieurs mois.

L’Ukraine a lancé des frappes consécutives en Crimée ce week-end. Les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré sur Telegram qu’elles avaient visé vendredi une réunion des dirigeants de la flotte de la mer Noire lors d’une frappe qui aurait tué et blessé des dizaines de personnes, dont de hauts responsables. Les médias russes ont rapporté que six personnes avaient été blessées. Le Post n’a pas été en mesure de vérifier les affirmations des deux parties. Tôt samedi, les sirènes des raids aériens ont retenti à nouveau, des débris de missiles frappant un parc et tombant dans la mer, selon les responsables de l’occupation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan en Irlande au retour de son voyage au Canada et aux États-Unis. Ils ont évoqué les défis de sécurité communs, notamment les activités des groupes armés financés par la Russie, selon un communiqué du bureau du président ukrainien. Zelensky l’a exhorté à soutenir les efforts de l’Ukraine pour acheminer des céréales vers les pays dans le besoin.

L’Australie appelle à des changements au Conseil de sécurité de l’ONU pour le rendre plus représentatif, ainsi qu’à des contraintes sur l’utilisation du droit de veto. La Russie, en tant que l’un des cinq membres permanents disposant d’un droit de veto, « se moque des Nations Unies chaque jour où elles poursuivent leur invasion illégale et immorale de l’Ukraine », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong. Canberra souhaite davantage de représentation pour l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie, ainsi que des sièges permanents pour l’Inde et le Japon.

La proposition a été initialement soulevée en Europe, mais a maintenant été reprise par certains républicains américains, dont le sénateur Lindsey O. Graham (RS.C.) lors d’une visite à Kiev le mois dernier, écrivent David L. Stern, Catherine Belton et Catherine Belton du Post. John Hudson.