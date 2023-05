À Washington, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly ont promis un soutien continu à l’Ukraine, quel que soit le résultat de la contre-offensive prévue de Kiev. Les responsables ukrainiens craignent que l’opération, qui devrait démarrer dans les prochaines semaines, ne réponde aux attentes occidentales et ne compromette l’aide future.

Blinken et Cleverly ont également exhorté la Russie à prolonger l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, un accord qui a permis à Kiev d’exporter des céréales via la mer Noire malgré la guerre en cours. A intelligemment exhorté la Russie à « signer à nouveau l’Initiative pour les céréales de la mer Noire et à le faire immédiatement », et Blinken a répété les accusations selon lesquelles la Russie utilise la faim comme une arme. Lorsque l’accord a été renouvelé pour la dernière fois pour 120 jours, le 18 mars, la Russie a accepté de le prolonger de 60 jours seulement.