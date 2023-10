Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Biden exprime son inquiétude quant à l’aide à l’Ukraine après l’éviction du président de la Chambre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste à une réunion bilatérale avec le président Biden dans le Bureau Ovale le 21 septembre. (Tom Brenner pour le Washington Post)

Le président Biden a exprimé mercredi sa crainte que les tumultes au Congrès puissent avoir un impact sur l’Ukraine, s’exprimant après l’éviction du président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie), mardi, au milieu de la menace de fermeture du gouvernement. Il a déclaré que les États-Unis pourraient « soutenir l’Ukraine dans la prochaine tranche dont nous avons besoin », après qu’un projet de loi de financement provisoire signé ce week-end pour maintenir le gouvernement en marche n’inclut pas d’aide à l’effort de guerre.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Biden a déclaré aux journalistes que « cela m’inquiète » lorsqu’on lui a demandé si le désarroi au Capitole pourrait avoir un impact sur l’acheminement de l’aide à l’Ukraine. Il a déclaré qu’il prononcerait bientôt un discours majeur plaidant en faveur d’un engagement continu à soutenir l’Ukraine, ajoutant qu’il pourrait y avoir « un autre moyen » de trouver des financements, sans plus de détails. La veille, il avait averti qu’une interruption du financement américain pour l’Ukraine « pourrait faire toute la différence sur le champ de bataille » lors d’un appel avec ses alliés et partenaires, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. dit aux journalistes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que toute pause dans le financement aiderait la Russie. « Je sens qu’il y a un soutien aux Etats-Unis », a-t-il déclaré. a déclaré à Sky TG24 en Italie mercredi. « Je sais qu’il y a un soutien à cent pour cent de la Maison Blanche ; il y a un grand soutien au Congrès.

Le soutien à la poursuite de l’aide américaine à l’Ukraine a légèrement diminué au cours de l’année écoulée, en raison d’une nette division partisane. selon une enquête du Chicago Council on Global Affairs rapportée mercredi par le Washington Post. Il a révélé que 63 % des adultes soutiennent la fourniture d’armes et de fournitures militaires supplémentaires au gouvernement ukrainien – 50 % des républicains et 77 % des démocrates – contre 65 % en novembre dernier et 72 % en juillet 2022. Le soutien à l’aide parmi les électeurs républicains a chuté 18. points de pourcentage depuis juillet 2022, contre une baisse de 2 points de pourcentage chez les démocrates.

La direction du renseignement militaire ukrainien a publié une vidéo sur Telegram montrant, selon elle, les troupes ukrainiennes débarquant en Crimée. et infliger des dégâts de feu. La vidéo, publié mercredi, n’a pas été vérifié de manière indépendante par The Post. Le porte-parole ukrainien Andriy Yusov a déclaré que les forces spéciales avaient débarqué sur la Crimée occupée par la Russie, attaqué les forces russes et battu en retraite après avoir accompli leur tâche, selon l’Institut pour l’étude de la guerre. Mais le ministère russe de la Défense a affirmé sur télégramme qu’elle avait stoppé une tentative de pénétration en Crimée d’un groupe ukrainien voyageant à bord de bateaux à grande vitesse et de jet skis.

La Russie a déclaré avoir abattu 31 drones ukrainiens au-dessus de trois provinces frontalières de l’Ukraine. mercredi soir. Le point du ministère de la Défense, posté sur Telegramn’a fourni aucune information sur d’éventuels dégâts ou victimes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il était « très probable » que les défenses aériennes russes aient abattu l’un de leurs propres avions de combat avancés en Ukraine. L’incident, que The Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante, a eu lieu jeudi au-dessus de la ville de Tokmak, sous contrôle russe, à environ 19 kilomètres de la ligne de front, selon un rapport. mise à jour Mercredi.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a averti qu’il avait recueilli des renseignements suggérant que la Russie pourrait utiliser des mines marines pour perturber la navigation civile. en mer Noire pour dissuader l’exportation de céréales ukrainiennes. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dit cela démontrait « le mépris total de Poutine pour la vie des civils ».

Les alliés occidentaux sont à court de munitions à donner à l’Ukraine, ont averti de hauts responsables militaires. L’amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a déclaré mardi lors du Forum sur la sécurité de Varsovie que les fabricants de matériel de défense et les gouvernements doivent « accélérer la production à un rythme beaucoup plus rapide » pour faire face au « pic de demande ». Il a ajouté que « le fond du baril est désormais visible » en termes de stocks militaires.

La FIFA autorisera les équipes de football de jeunes russes à participer aux Coupes du monde masculines et féminines des moins de 17 ans. lever une suspension mise en place après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. décision, faite mercredi lors d’une réunion du Conseil de la FIFA, l’Union des associations européennes de football a levé la même suspension le mois dernier pour ses compétitions, qui fonctionnent comme des qualifications pour la Coupe du monde. Les équipes russes doivent jouer sous le nom « Union de football de Russie » plutôt que « Russie » et porter des couleurs neutres, sans inclure leur drapeau national, leur hymne national, ni la tenue et l’équipement de l’équipe nationale.

Une journaliste indépendante ukrainienne, portée disparue depuis qu’elle a effectué un voyage de reportage sur le territoire ukrainien occupé par la Russie il y a deux mois, pourrait être captive, sa famille, ses collègues et ses défenseurs ont peur. Le Post a fait état mercredi de ses inquiétudes concernant Victoria Roshchyna, dont la dernière information remonte au 3 août.

La guerre en Ukraine a-t-elle changé Macron ? Les alliés aimeraient savoir: Depuis l’invasion de la Russie, le président français Emmanuel Macron a suscité la colère de s’être accroché à l’idée que le président russe Vladimir Poutine pourrait être critiqué. Ces dernières années, avant le déclenchement de la guerre en février de l’année dernière, il avait exprimé son ambivalence à l’égard de l’OTAN. Mais certains se demandent si la guerre a changé son point de vue, a rapporté Emily Rauhala depuis Paris.

La question sera cruciale cette semaine alors que les dirigeants européens se réuniront en Espagne pour discuter de la manière de rapprocher l’Ukraine et d’autres pays dans les mois et les années à venir.