Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : 2 morts dans des frappes à Kiev après l’attaque de l’aérodrome de Pskov, en Russie

La fumée s’élève au-dessus de Kiev mercredi matin après que des frappes de drones et de missiles ont frappé la ville. (Gleb Garanich/Reuters)

Au moins deux personnes ont été tuées à Kiev alors que la capitale ukrainienne a été touchée par un déluge d’attaques de drones et de missiles tôt mercredi, selon les autorités de la ville. Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, dit la ville n’avait « pas connu une attaque aussi puissante depuis le printemps ». Les frappes sur Kiev font suite à une série d’attaques de drones en Russie, dont une contre un aérodrome militaire à Pskov qui a endommagé quatre avions militaires russes. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité de ces attaques.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Plus de 20 « cibles ennemies » ont été détruites par les défenses aériennes alors que les missiles se dirigeaient vers KievPopko dit. Des bâtiments ont été endommagés et des incendies ont éclaté à la suite de ces attaques, a-t-il indiqué. Un journaliste du Washington Post à Kiev a également rapporté avoir entendu plusieurs fortes explosions juste après 5 heures du matin, notamment ce qui ressemblait à des systèmes de défense aérienne.

Quatre avions de transport militaire Il-76 ont été endommagés lors d’une attaque contre un aérodrome militaire à Pskov, en Russie.près de la frontière avec l’Estonie et la Lettonie, l’agence de presse officielle russe Tass signalé. L’attaque a provoqué un important incendie sur l’aérodrome, a déclaré le gouverneur régional Mikhaïl Vedernikov sur Telegram. Aucun mort ni blessé n’a été signalé et l’aéroport local devrait sois fermé Mercredi, pour évaluer les dommages potentiels à la piste, a-t-il déclaré.

La Russie a détruit quatre hors-bord militaires ukrainiens en mer Noire, selon le ministère russe de la Défense. Un avion naval de la flotte de la mer Noire du pays a mené l’attaque mercredi vers minuit, heure de Moscou, a indiqué le communiqué.

Le chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, a été enterré en privé dans un cimetière de Saint-Pétersbourg, ont rapporté les médias locaux. L’agence de presse MSK1 a rapporté que la famille de Prigozhin souhaitait que les modalités d’enterrement restent secrètes, citant un représentant du cimetière. L’enterrement a été confirmé par l’agence de presse officielle russe Interfax. Le Kremlin a déclaré que le président russe Vladimir Poutine n’avait pas prévu d’assister aux funérailles et qu’il n’avait aucun détail sur une éventuelle cérémonie.

La Russie a déclaré mercredi avoir déjoué d’autres attaques de drones à l’intérieur de ses frontières. Son ministère de la Défense a déclaré avoir abattu au moins quatre drones, dont un au-dessus de Kalougaun sur un district dans la région de Moscou et deux dans Riazan.

Les forces ukrainiennes ont progressé dans le sud et l’est de l’Ukraine, selon un analyse par l’Institut pour l’étude de la guerre, qui citait des images géolocalisées. Les troupes ukrainiennes ont avancé près de Bakhmut dans la région de Donetsk et de Robotyne dans la région de Zaporizhzhia, a indiqué le groupe de réflexion basé à Washington. Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense dit cette semaine, le pays avait repris le village de Robotyne, considéré comme un but stratégique dans la contre-offensive ukrainienne vers Melitopol.

Près de 1 400 personnes, dont 343 enfants, ont été évacuées de Koupyansk, une ville de la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, au cours des trois dernières semaines, selon le gouverneur régional de Kharkiv. Les autorités ont ordonné à des milliers d’habitants de Koupiansk de fuir la recrudescence des bombardements et des combats ces dernières semaines.

Les États-Unis ont annoncé un programme de soutien supplémentaire d’une valeur de quelque 250 millions de dollars pour renforcer la sécurité et la défense de l’Ukraine., s’engageant à fournir du matériel de déminage, des missiles de défense aérienne et des munitions pour l’artillerie et les armes légères. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que Washington et ses alliés et partenaires « resteront aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ».

Un tribunal de Moscou a condamné deux analystes militaires russes indépendants par contumace à 11 ans de prison pour leurs articles en ligne sur l’armée russe. Les deux hommes, qui résident hors de Russie, sont Ruslan Leviev, de la Conflict Intelligence Team, qui enquête sur les activités militaires sur la base de données ouvertes, et Michael Nacke, un ancien animateur de radio qui dirige une chaîne YouTube comptant 1,4 million d’abonnés. Le bureau du procureur général russe a qualifié la Conflict Intelligence Team d’« organisation indésirable », interdisant son travail en Russie et érigeant en infraction pénale la rediffusion de son contenu.

Il a plaidé pour des F-16 pour l’Ukraine, mais est mort dans un accident avant de pouvoir en piloter un.: Un pilote ukrainien de 30 ans, Andrii « Juice » Pilshchikov, avait fait pression sur Washington pour qu’il envoie des avions de combat F-16 de fabrication américaine en Ukraine et attendait de passer un examen d’anglais qui lui aurait permis de commencer sa formation tant attendue. . Mais avant qu’il ait eu la chance de commencer, lui et deux autres pilotes – Viacheslav Minka et Serhiy Prokazin – ont été tués la semaine dernière dans ce que l’armée de l’air ukrainienne a décrit comme un accident lors d’une mission de combat.

L’accident a laissé un voile de chagrin sur le pays, où l’ambiance nationale s’est déjà assombrie au milieu des défis de la lente contre-offensive, rapportent Siobhán O’Grady, Serhii Korolchuk et Serhiy Morgunov.