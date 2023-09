Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Zelensky au Canada pour rendre visite à Trudeau et prononcer un discours au Parlement

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau accueille jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse, Olena Zelenska, à l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa. (Justin Tang/La Presse Canadienne/AP)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Canada lors d’une visite surprise après son voyage aux États-Unis, selon le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Zelensky venait de terminer une journée éclair à Washington, où il s’est rendu à la Maison Blanche, au Pentagone et s’est entretenu avec des dirigeants du Congrès, dont le président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie), dont le parti comprend des législateurs sceptiques quant à l’envoi d’une aide supplémentaire à Kiev.

Dans un discours adressé chaque soir au peuple ukrainien résumant les événements de la journée, Zelensky exprimé merci au président Biden d’avoir approuvé la dernière tranche de l’aide militaire américaine. « Merci, M. le président Biden ! » il a dit. Le dirigeant ukrainien a également remercié « le Congrès – les deux partis, les deux chambres », avant de déclarer qu’il avait eu « des conversations très franches et détaillées » avec les législateurs américains.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Zelensky passera vendredi au Canada, Bureau de Trudeau dit. « Pendant son séjour à Ottawa, le président [Zelensky] prononcera un discours au Parlement », a-t-il déclaré. Trudeau et Zelensky « se rendront ensuite à Toronto, où ils rencontreront des chefs d’entreprise canadiens pour renforcer les investissements du secteur privé dans l’avenir de l’Ukraine ». Le Canada a fourni plus de 8,9 milliards de dollars canadiens, soit 6,6 milliards de dollars, depuis janvier 2022, tant en aide financière directe qu’en équipement militaire, selon le bureau.

L’administration Biden a annoncé un programme d’aide militaire de 325 millions de dollars à l’Ukraine. Ce tranche comprendra des systèmes de défense aérienne, des munitions et des mitrailleuses de calibre .50 qui pourront être utilisées contre les drones russes qui ont terrorisé les villes ukrainiennes ces derniers mois.

Contrairement à sa dernière visite, Zelensky n’a pas eu la possibilité de prendre la parole lors d’une session conjointe du Congrès.. Mais il a bénéficié d’un large forum de sénateurs pour expliquer pourquoi les législateurs américains devraient approuver la demande de l’administration Biden d’un programme d’aide supplémentaire de 24 milliards de dollars. « Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre », a déclaré Zelensky aux membres du Sénat lors d’une réunion à huis clos, selon le chef de la majorité sénatoriale Charles E. Schumer (DN.Y.).

Lors de son discours aux Archives nationales le 21 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les États-Unis pour leur soutien dans la guerre en Ukraine. (Vidéo : Le Washington Post)

Lors d’une réunion privée avec Zelensky, McCarthy a demandé dans quelle mesure la guerre serait illimitée et si Kiev utilisait de manière responsable les armes fournies par les États-Unis., a rapporté le Washington Post, citant des personnes proches de la réunion. La partie ukrainienne ne considère pas les questions sévères de McCarthy comme politiques. Il considère l’orateur comme sympathique mais assiégé et luttant pour contenir une faction au sein de son parti qui comprend des membres opposés à une aide accrue à l’Ukraine. McCarthy a applaudi les récentes décisions de Zelensky de remplacer son ministre de la Défense et de licencier d’autres hauts responsables de la défense dans le cadre d’une démarche plus large visant à éradiquer la corruption, et a exprimé son soutien à la fourniture de missiles ATACMS et de F-16 à l’Ukraine.

Les États-Unis et l’Ukraine créeront une base industrielle pour produire conjointement des armes telles que des systèmes de défense aérienne, a déclaré Zelensky. Qualifiant ce plan d’historique, il a déclaré qu’il créerait de nouveaux emplois pour les Américains et les Ukrainiens et contribuerait à dissuader toute agression.

Les États-Unis n’ont pas pris de décision quant à la fourniture ou non de missiles tactiques ATACMS à l’Ukraine.. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que même si les missiles n’étaient pas inclus dans le programme d’aide le plus récent, Biden n’avait pas exclu de les fournir à l’avenir. Le système a une portée de 190 milles et donnerait à l’armée ukrainienne la possibilité de tirer plus profondément à l’intérieur du territoire russe.

La Russie et la Biélorussie débuteront vendredi un exercice d’entraînement, ont rapporté les médias d’État russes. L’exercice biennal Union Shield-2023 se poursuivra jusqu’à mardi prochain, rapporte RIA Novosti signalé.

La Pologne a menacé de cesser d’envoyer davantage d’armes à l’Ukraine. Varsovie ne remplira que les contrats existants, a déclaré le porte-parole du gouvernement polonais, Pitor Müller, citant les « déclarations et gestes publics totalement inacceptables » de l’Ukraine. Le président polonais Andrzej Duda a semblé revenir sur sa menace, affirmant qu’il serait toujours possible pour Varsovie de transférer des armes de ses anciens stocks militaires « comme nous l’avons fait auparavant ». Ces remarques surviennent alors que la Pologne et l’Ukraine sont engagées dans une querelle commerciale concernant les exportations de céréales ukrainiennes qui s’est propagée sur les marchés d’Europe centrale et orientale, alors que les navires de guerre russes maintiennent le blocus d’une grande partie des ports ukrainiens de la mer Noire.

La police britannique inculpe cinq Bulgares d’espionnagela BBC signalé. Ils sont accusés d’avoir surveillé des cibles, falsifié des passeports et des cartes d’identité et transmis des informations aux services de sécurité de l’État russe d’août 2020 à février de cette année.

Zelensky attaque Washington dans un effort urgent pour renforcer son soutien: Lors de sa dernière visite à Washington, Zelensky a été accueilli en héros à la Maison Blanche et au Capitole ce jour-là de décembre, évoquant des comparaisons avec la visite de guerre du Premier ministre britannique Winston Churchill à Washington en 1941, rapportent Tyler Pager, Abigail Hauslohner, Alexandra Heal et John Hudson. Cette fois, Zelensky s’est rendu dans des circonstances très différentes, car certains législateurs américains sont de plus en plus sceptiques quant à l’idée d’apporter une aide supplémentaire à Kiev.