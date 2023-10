Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Zelensky à Bruxelles pour visiter le siège de l’OTAN

Les dommages causés à un gazoduc et à un câble de communication dans la mer Baltique suscitent l’inquiétude en Europe, les responsables finlandais suggérant le sabotage comme l’explication la plus probable, bien qu’ils se soient abstenus d’identifier des coupables potentiels, a rapporté le Washington Post. Le gazoduc Balticconnector, qui relie la Finlande et l’Estonie et peut acheminer du gaz dans les deux sens, a été fermé tôt dimanche.