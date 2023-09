Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Trudeau s’excuse après que le vétéran nazi ait été honoré au Parlement

Les pompiers déblayent les décombres après une attaque à la roquette russe à Kostiantynivka, dans la région ukrainienne de Donetsk, mercredi. (Kostiantynivka/AP)

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté ses excuses mercredi après que le Parlement ait honoré un vétéran nazi lors d’un événement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine dernière. « Il s’agit d’une erreur qui a profondément embarrassé le Parlement et le Canada. Nous tous qui étions dans cette Chambre vendredi regrettons profondément de nous être levés et d’avoir applaudi même si nous l’avons fait sans connaître le contexte », a déclaré Trudeau aux journalistes.

Alexei Navalny, un critique emprisonné du Kremlin, a écrit Mercredi, il sera transféré dans une prison plus stricte pour un an, selon son compte sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Il risque d’être transféré vers « le grade le plus sévère du système pénal russe », a rapporté Reuters.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Le Canada a présenté ses excuses à l’Ukraine par la voie diplomatique aussi, a rapporté la Société Radio-Canada, citant Trudeau. Yaroslav Hunka, vétéran de 98 ans d’une unité de la Waffen-SS, a été invité par le président de la Chambre des communes Anthony Rota et salué comme un héros ukrainien et canadien, suscitant une ovation debout lors de la visite de Zelensky au Parlement. Rota a démissionné après que des groupes juifs ont souligné l’affiliation nazie de Hunka.

Navalny a décrit son transfert de prison comme la « punition la plus sévère possible ». dit son compte X. Cette décision a été annoncée après qu’il ait perdu mardi son appel contre une peine de 19 ans de prison. Il a déjà passé plusieurs mois dans une petite « cellule disciplinaire » d’une seule personne pour de prétendues violations disciplinaires, a rapporté l’Associated Press.

La Russie a continué de publier davantage de vidéos du commandant de sa flotte de la mer Noire, l’amiral Viktor Sokolov, que l’Ukraine prétendait avoir tué lors d’une frappe en Crimée occupée par la Russie la semaine dernière. On ne sait pas exactement quand la vidéo de Sokolov s’adressant aux journalistes a été tournée. Plus tôt, les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré qu’elles clarifieraient les informations de Sokolov.

Les forces russes ont bombardé mercredi des zones civiles dans la région de Donetsk, notamment dans les villes de Kostiantynivka et Toretsk, faisant un mort et quatre blessés, a indiqué le parquet régional sur Facebook. Plus de deux douzaines de maisons et de bâtiments privés ont été endommagés lors de l’attaque, a-t-il ajouté.

Certains mercenaires du groupe Wagner, qui se trouvaient en Biélorussie depuis l’échec d’une mutinerie, sont revenus sur le champ de bataille ukrainien, Illia Yevlash, porte-parole du Groupe des forces de l’Est, a déclaré aux médias locaux RBC Ukraine. Il est peu probable qu’un tel déploiement fragmentaire d’anciens combattants de Wagner sur la ligne de front ait un impact significatif sur la guerre, a écrit mercredi l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington.

Une fermeture du gouvernement américain pourrait mettre en péril le financement de l’Ukraine, malgré une aide de 6 milliards de dollars annoncée mardi. dans le cadre d’un plan bipartisan du Sénat visant à financer les opérations gouvernementales jusqu’à la mi-novembre. L’incertitude « souligne les défis politiques auxquels sont confrontés les partisans de Kiev » dans leur recherche de milliards de dollars pour l’Ukraine, ce qui pourrait entraîner des difficultés sur le terrain pour son armée, a rapporté mercredi le Washington Post.

Washington a imposé de nouvelles sanctions visant à suspendre la livraison de pièces utilisées dans la fabrication des drones d’attaque iraniens Shahed-136 déployés par la Russie. en Ukraine, a annoncé mercredi le département du Trésor. Cinq entités et deux individus basés en Iran, en Chine continentale, à Hong Kong, en Turquie et aux Émirats arabes unis ont facilité les expéditions et les transactions financières impliquées dans l’achat de composants critiques des armes sans pilote, a indiqué le département. Le Post a rendu compte en août des efforts déployés par la Russie pour construire 6 000 Shahed-136 auto-détonants de conception iranienne.

Analyse de nos correspondants

Comment la guerre en Ukraine a contribué à alimenter une tragédie arménienne : En quelques jours, environ la moitié de la population arménienne du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, a fui ses foyers vers l’Arménie voisine après une offensive surprise des forces azerbaïdjanaises. Le dernier tournant dans ce conflit de longue date a mis en évidence le rôle changeant de la Russie et les retombées de la guerre en Ukraine, écrit Ishaan Tharoor.