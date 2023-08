Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Poutine semble faire l’éloge de Prigojine

Une photo d’Evgueni Prigojine, chef du groupe de mercenaires Wagner, est vue jeudi sur un mémorial informel à Rostov-sur-le-Don, en Russie. (EPA-EFE/Shutterstock)

Le président russe Vladimir Poutine a semblé faire l’éloge d’Evgueni Prigojine, le chef du groupe de mercenaires Wagner, dans ses premières remarques depuis le crash d’un avion dont la liste des passagers incluait le nom de Prigojine. Poutine a déclaré dans des propos télévisés qu’il connaissait Prigojine depuis les années 1990, le qualifiant de « personne talentueuse » qui « avait commis de graves erreurs ».

À Washington, le porte-parole du Pentagone, Brig. Général Patrick S. Ryder dit Prigozhin a été « probablement » tué dans l’accident d’avion, selon une première évaluation américaine.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Rien n’indique pour l’instant que l’avion ait été abattu par un missile., selon des responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’une évaluation préliminaire. Une explosion a été détectée sur la trajectoire de l’avion, mais il n’y a aucun signe de lancement de missile, ont-ils indiqué. L’incertitude initiale laisse ouverte la possibilité que l’avion ait été saboté d’une manière ou d’une autre, mais ce qui s’est passé précisément reste flou, a rapporté le Washington Post.

Le chef de l’opposition russe emprisonné, Alexeï Navalny, a qualifié l’accident d’« attaque terroriste ». Navalny a déclaré que Poutine avait « pris des dispositions pour tuer son soldat Prigojine ». La déclaration de Navalny fait suite à des spéculations largement répandues selon lesquelles la mort présumée du patron de Wagner était un meurtre de vengeance ordonné par le Kremlin en réponse à la courte mutinerie de Prigozhin il y a deux mois, le défi le plus sérieux au pouvoir de Poutine depuis des décennies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié l’implication de l’Ukraine dans l’accident. « Vous savez, lorsque l’Ukraine parlait et tendait la main aux pays du monde au sujet des avions, ce n’est pas ce que nous avions en tête », a déclaré Zelensky en plaisantant dans une vidéo, faisant référence aux demandes de soutien aérien de l’Ukraine, comme le F-16. Kiev a demandé à plusieurs reprises à l’Occident de lui fournir des combattants. « Nous voulions du soutien, même si peut-être [the plane incident] cela aidera également dans un certain sens du terme », a-t-il ajouté.

Les États-Unis commenceront à former des pilotes ukrainiens au pilotage d’avions F-16 en Arizona en octobre, a déclaré le Pentagone. Lors d’un appel téléphonique avec Zelensky, le président Biden s’est également engagé à accélérer les approbations américaines pour les autres pays cherchant à transférer leurs F-16 en Ukraine, « une fois la formation » des pilotes ukrainiens terminée.

Zelensky a exprimé ses remerciements aux États-Unis lors de l’appelqui s’est produit jeudi le jour de l’indépendance de l’Ukraine. Les États-Unis « ont pris l’initiative de rallier le soutien mondial à l’Ukraine », Zelensky dit. « Ce leadership crucial a permis notre lutte et a orienté l’arc de l’histoire vers le bien. Ensemble, nous prouvons que la liberté et l’indépendance valent la peine de se battre. »

L’Ukraine recherche des véhicules blindés d’évacuation sanitaire auprès de ses partisansa déclaré Zelensky, selon son bureau tard jeudi. Ces remarques interviennent alors que les professionnels de la santé ukrainiens peinent à faire face à l’augmentation du nombre de blessures causées par les mines depuis le début de la contre-offensive en juin.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient déjoué plus de trois douzaines de drones ukrainiens au-dessus de la Crimée. la péninsule annexée illégalement par la Russie en 2014. Sur les 42 drones détectés par les systèmes de défense aérienne russes, neuf ont été détruits tandis que 33 « ont été supprimés par la guerre électronique » et se sont écrasés sans atteindre leurs cibles, selon le ministère. dit.

La Norvège fournira un nombre indéterminé de chasseurs F-16 à l’Ukraine, Boutique du Premier ministre norvégien Jonas Gahr dit. « Nous avons déjà décidé de former des pilotes d’avions de combat ukrainiens et avons annoncé cet été que nous fournirions deux avions norvégiens F-16 à des fins de formation », a-t-il déclaré. La Norvège divulguera ultérieurement de plus amples détails sur les dons supplémentaires de F-16 à l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont imposé des sanctions contre les Russes liées à l’expulsion forcée d’enfants ukrainiens. « Les enfants sont les victimes les plus innocentes de la guerre : nous n’avons pas oublié les enfants ukrainiens », déclare le Département d’État dit dans un communiqué annonçant les nouvelles sanctions contre plus d’une douzaine d’individus et d’entités.

La mort présumée de Prigojine met en doute le sort des opérations de Wagner: La mort apparente de Prigojine et de ses principaux lieutenants a mis fin au groupe de mercenaires Wagner, rapportent Mary Ilyushina et Francesca Ebel. Mais la question demeure : quels vestiges de l’empire autrefois tentaculaire de Wagner Poutine va-t-il reprendre ?