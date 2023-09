Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Poutine accepte l’invitation de Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord à l’avenir

Cette visite témoigne de la proximité entre Kim et le président russe Vladimir Poutine, qui devait discuter de l’obtention d’armes nord-coréennes pour la guerre en Ukraine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un poursuit sa visite en Extrême-Orient russe, où il devrait visiter jeudi des usines aéronautiques et inspecter la flotte navale russe du Pacifique.

Kim a réaffirmé son soutien à Moscou, disant : « Nous avons toujours soutenu et respecté toutes les décisions du président Poutine et du gouvernement russe », selon le Kremlin. Kim a apparemment salué la « lutte sacrée de la Russie pour défendre sa souveraineté nationale et protéger sa sécurité », reprenant la rhétorique utilisée par Poutine pour défendre son invasion de l’Ukraine.