Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Odessa et Mykolaïv frappés par des frappes

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La dernière frappe sur Odessa a provoqué un incendie dans le centre-ville et blessé deux personnes, Oleh Kiper, le chef administratif régional, a déclaré le Télégramme. La vague d’attaques contre Odessa fait suite à la résiliation par la Russie d’un accord négocié par l’ONU qui a aidé les céréales ukrainiennes à atteindre les marchés internationaux et survient après que Moscou a promis de riposter contre la frappe de Kiev sur le pont de Crimée lundi. Les attaques de mardi et mercredi ont détruit 60 000 tonnes de céréales, a déclaré le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskyi, dans un communiqué. déclaration.