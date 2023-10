Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : les ministres des Affaires étrangères de l’UE rencontrent Zelensky à Kiev ; 5,2 milliards de dollars d’aide proposés

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

La réunion de Kiev marquait la première fois que les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réunissaient en dehors du territoire de l’UE et dans un pays en guerre. Borrell a déclaré lundi lors d’une conférence de presse. « En venant à Kiev, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont envoyé un message fort de solidarité et de soutien à l’Ukraine face à cette guerre injuste et illégitime », a-t-il ajouté.