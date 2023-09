Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : les discours de Zelensky et Biden attendus à l’ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressera aux dirigeants du monde entier lors de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’ouvrira mardi, dans le but de rassembler davantage de soutien pour son pays en difficulté et de promouvoir les initiatives ukrainiennes en matière de sécurité alimentaire, de défense et de redressement. Il devrait également se rendre au Capitole plus tard cette semaine pour persuader les législateurs américains d’approuver un nouveau programme d’aide de 24 milliards de dollars à l’Ukraine.