Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : le village de Hroza est en deuil après une frappe dévastatrice qui a fait au moins 52 morts

Un jour après qu’au moins 52 personnes ont été tuées par une frappe de missile dans le village ukrainien de Hroza, des dizaines d’employés d’une morgue de Kharkiv ont trié les corps, tandis que des ouvriers équipés d’excavatrices ont dégagé des arbres dans le cimetière local pour faire place aux morts. L’attaque de jeudi est l’une des frappes de missiles les plus meurtrières de la guerre et a coûté la vie à au moins un sixième de la population du village.

Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a déployé une équipe de terrain sur place parler aux survivants et recueillir plus d’informations sur l’attaque, a déclaré la porte-parole Liz Throssell dans un communiqué. Il est clair que « tout le monde dans cette petite communauté a été touché », a-t-elle déclaré.

Zelensky a averti dans son discours nocturne que la Russie « tentera une fois de plus de détruire notre système énergétique » cet hiver. L’Ukraine « se prépare à l’hiver, protège nos installations de production, assure l’électricité et le chauffage », a-t-il déclaré.

L’Ukraine aurait progressé dans l’ouest de Zaporizhzhia, » a déclaré vendredi le groupe de réflexion Institute for the Study of War, basé à Washington, dans une analyse. Citant des sources militaires ukrainiennes, l’institut a déclaré que les forces de Kiev avaient mené avec succès des actions offensives au sud de Bakhmut et avancé vers une limite forestière entre Robotyne et Verbove.