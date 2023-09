Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : la Russie et la Biélorussie désinvitées à la cérémonie du Nobel ; Ihor Kolomoisky arrêté

L’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky arrive samedi au tribunal de Kiev. (Reuters)

La Fondation Nobel n’invitera pas les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie à la cérémonie de remise des prix de cette année à Stockholm, annulant sa décision antérieure après une réaction violente de la part de responsables suédois et ukrainiens. La Russie et son alliée la Biélorussie ont été exclues de l’événement l’année dernière en raison de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Les prix Nobel de cette année devraient être annoncé début octobre.

Le milliardaire ukrainien Ihor Kolomoisky, ancien gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk et ancien propriétaire d’une grande banque du pays, est détenu par les autorités ukrainiennes sous caution d’environ 13 millions de dollars pour fraude et blanchiment d’argent. Les États Unis sanctions imposées sur lui en 2021 « en raison de son implication dans une corruption importante » alors qu’il était gouverneur.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a salué la décision de la Fondation Nobel d’annuler ses invitations à la Russie et à la Biélorussie. « Les réactions nombreuses et fortes montrent que la Suède tout entière se tient sans ambiguïté aux côtés de l’Ukraine contre l’épouvantable guerre d’agression de la Russie », a déclaré son bureau dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux.

Kolomoisky est accusé de fraude et de blanchiment de biens obtenus de manière criminelle, selon le service de sécurité de l’État ukrainien, connu sous le nom de SBU. L’agence annoncé les accusations sur Telegram et des photos publiées semblant montrer les autorités entourant l’oligarque, qui possédait auparavant la PrivatBank d’Ukraine et a été gouverneur de Dnipropetrovsk de 2014 à 2015. Lorsque des sanctions américaines ont été imposées contre Kolomoisky en 2021, le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé son inquiétude quant à son « les efforts actuels et en cours visant à saper les processus et les institutions démocratiques de l’Ukraine. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces du pays continuaient de progresser dans leur contre-offensive après des semaines de quasi-impasse. « Malgré tout et quoi qu’on dise, nous avançons, et c’est la chose la plus importante. Nous sommes en mouvement », a-t-il déclaré samedi. réseaux sociaux. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré cette semaine que l’Ukraine avait réalisé des « progrès notables » dans la reconquête du territoire dans la région méridionale de Zaporizhzhia.

Environ 80 pour cent des quelque 13 000 écoles en activité en Ukraine disposent d’abris pour se protéger des attaques en temps de guerre, Agence de presse d’État ukrainienne Ukrinform signalé. La deuxième année scolaire du pays, passée en pleine guerre, a commencé vendredi. Zelenski dit Vendredi, plus de 3,7 millions d’enfants ukrainiens avaient commencé la nouvelle année scolaire, dont la plupart se trouvaient dans le pays.

Deux autres navires ont traversé avec succès un corridor céréalier temporaire de la mer Noire, Zelenski dit Samedi, ce qui porte à quatre le nombre total de navires qui l’ont fait, selon Reuters. Les inquiétudes concernant le transport des céréales et la sécurité alimentaire mondiale se sont exacerbées depuis que la Russie s’est retirée de l’Initiative céréalière de la mer Noire en juillet.

Au moins deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d’une frappe contre un immeuble résidentiel dans la ville de Vuhledar, dans la région de Donetsk, au sud-est de l’Ukraine, le bureau du procureur régional dit sur Facebook samedi soir. L’attaque a tué un couple d’une quarantaine d’années, et la fille du couple, âgée de 19 ans, ainsi qu’un résident de 53 ans figuraient parmi les blessés, a indiqué le parquet.

Une frappe russe contre des maisons à Kherson tué un nombre indéterminé de civils et en a blessé au moins quatre, gouverneur régional Oleksandr Prokoudine dit Samedi.

Une autre attaque a blessé quatre personnes dans la région de Dnipropetrovsk, l’administrateur militaire local Serhiy Lysak dit. Il a publié sur Telegram des photos montrant plusieurs voitures endommagées et un bâtiment au toit détruit et aux vitres explosées.

La Russie risque de « diviser ses forces » alors qu’elle cherche à faire face à la contre-offensive ukrainienne. » a déclaré le ministère britannique de la Défense. Une telle démarche est considérée comme indésirable dans la doctrine militaire standard. Les forces russes tentaient de stopper la contre-offensive sud de l’Ukraine tout en poursuivant leur propre offensive autour de Koupyansk, dans le nord-est du pays, dans le but probable de « distraire l’Ukraine », selon le communiqué. sur les réseaux sociaux.

La guerre en Ukraine a stoppé les adoptions. Maintenant, certains orphelins sont coincés dans les limbes: Wendy et Leo Van Asten ont rencontré « M et M » pour la première fois – un frère et une sœur originaires de l’est de l’Ukraine – lorsque les enfants sont restés au domicile du couple près de Madison, dans le Wisconsin, pendant quatre semaines fin 2018, dans le cadre d’un programme reliant Orphelins ukrainiens et enfants placés dans des familles américaines. Le lien avec les enfants a été immédiat, disent-ils.

Le couple a immédiatement entamé le processus d’adoption, gardant le contact avec M et M – qu’ils appellent par les initiales de leurs prénoms par affection et pour protéger leur identité. Mais près de cinq ans plus tard, on ne sait pas si le couple réalisera un jour son souhait, rapporte David L. Stern.