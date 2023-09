Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : la déclaration du G20 évite de critiquer la Russie

Les dirigeants du monde présents au sommet du Groupe des 20 à New Delhi ont adopté une déclaration qui évitait de critiquer directement la Russie pour son invasion de l’Ukraine, mais a appelé tous les États membres à s’abstenir de recourir à la force à des fins de gain territorial. Dans un langage convenu par tous les membres – y compris la Russie et la Chine – le groupe s’est engagé à « s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le Japon et l’Ukraine étaient convenus de commencer à rédiger un accord bilatéral sur les garanties de sécurité. « Je suis convaincu que notre partenariat – entre l’Ukraine et le Japon – deviendra un exemple mondial », a-t-il déclaré samedi dans son discours du soir, soulignant que l’Ukraine travaillait déjà avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sur des accords similaires.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

La déclaration du G20 a noté que l’Initiative céréalière de la mer Noire était essentielle pour acheminer des céréales vers les pays en développement, surtout ceux d’Afrique. La déclaration appelait à la « mise en œuvre complète, rapide et efficace » de l’accord – qui vise le passage sûr des engrais et des céréales depuis trois ports ukrainiens – bien que Moscou se soit retiré de l’accord en juillet.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, est arrivé samedi à Kiev. où il a rencontré Zelensky et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Zelensky a déclaré avoir également rencontré des chefs d’entreprise japonais, avec lesquels il a discuté des opportunités de collaboration dans des domaines tels que les infrastructures, la technologie et l’agriculture.

La Roumanie a déclaré avoir trouvé des fragments de drones sur son territoire, près de la frontière ukrainienne. Son ministère de la Défense a déclaré samedi que les pièces étaient « similaires à celles utilisées par l’armée russe ». Le président roumain Klaus Iohannis a déclaré dans un communiqué que cette découverte, intervenue après la récupération de pièces de drones en début de semaine dernière, constituait « une violation absolument inacceptable de l’espace aérien souverain de la Roumanie, un allié de l’OTAN ». Il a déclaré avoir parlé avec le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui a qualifié les frappes de « déstabilisantes » et qui a déclaré qu’il saluait la décision américaine de « déployer davantage de F-16 pour la police aérienne de l’OTAN ».

La Russie a déclaré avoir détruit huit drones au-dessus de la Crimée. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les défenses aériennes avaient stoppé l’attaque présumée tôt dimanche matin. La Russie a annexé illégalement la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014.

Mykhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a critiqué le PDG de SpaceX, Elon Musk pour avoir coupé les services Internet par satellite Starlink aux drones sous-marins ukrainiens l’année dernière. Les drones lançaient une attaque contre une flotte russe basée en Crimée. Musk a défendu sa décision, affirmant qu’il ne voulait pas que SpaceX soit « explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit ».

Poutine a présenté l’invasion de l’Ukraine comme une guerre contre les « satanistes », les valeurs libérales occidentales et le « parent numéro un et le parent numéro deux », rapporte Robyn Dixon. Et en juillet, il a signé une loi étonnamment répressive dissolvant les mariages des personnes transgenres, leur interdisant d’adopter des enfants et les empêchant de changer de sexe dans les documents officiels.