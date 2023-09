Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Kim Jong Un de Corée du Nord rencontre Poutine au cosmodrome de Vostochny

Sur cette photographie diffusée par l’agence de presse officielle russe Spoutnik, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un visitent mercredi le cosmodrome de Vostotchny, dans la région russe de l’Amour. (Vladimir Smirnov/Spoutnik/Pool/AFP/Getty Images)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est descendu mercredi de son train blindé près d’un centre spatial en Extrême-Orient russe, donnant le coup d’envoi d’un sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes discuteront probablement d’un éventuel accord d’armement visant à reconstituer l’arsenal de l’armée russe, qui a dépensé une grande partie de ses munitions en Ukraine, ont indiqué des responsables américains.

Les forces ukrainiennes ont lancé des missiles de croisière et des bateaux sans pilote sur une usine de réparation navale à Sébastopol, une ville de Crimée occupée par la Russie, a indiqué le ministère russe de la Défense. Au moins deux douzaines de personnes ont été blessées, selon un responsable régional nommé par le Kremlin.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Poutine a déclaré qu’il discuterait de « tous les sujets » lorsqu’on lui a demandé s’il parlerait de « coopération militaro-technique » avec Kim., selon Reuters, citant les médias russes. Les États-Unis et leurs alliés asiatiques craignent que Poutine puisse aider à construire l’arsenal nucléaire de Kim et à moderniser l’armée conventionnelle obsolète de la Corée du Nord.

Un attaché de presse du Pentagone a réitéré les inquiétudes américaines quant au fait que le sommet entre Poutine et Kim se concentrerait sur les négociations sur les armements.. Les États-Unis soupçonnent Moscou et Pyongyang de chercher à conclure un accord visant à réapprovisionner l’armée russe, qui a dépensé une grande partie de ses munitions d’avant-guerre en Ukraine. « Nous appelons la Corée du Nord à respecter ses engagements publics antérieurs de ne pas fournir d’armes à la Russie, ce qui ne fera que prolonger la guerre inutile en Ukraine », a déclaré le général de brigade de l’armée de l’air. Général Patrick Ryder dit Mardi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que deux navires en réparation à Sébastopol avaient été endommagés. par une attaque qu’il impute à l’Ukraine. Les systèmes de défense aérienne ont abattu sept missiles de croisière, tandis qu’un navire de patrouille russe a détruit tous les bateaux sans pilote ennemis. ajoutée. Au moins 24 personnes ont été blessées lors de l’attaque de mercredi matin. selon Mikhaïl Razvojaevun responsable nommé par le Kremlin pour superviser la zone, qui a déclaré que l’assaut avait provoqué un incendie.

Les États-Unis pourraient terminer la formation sur les F-16 pour un groupe de pilotes ukrainiens d’ici la fin de l’année, bien qu’il leur faudra plus de temps pour effectuer des missions de combat, a déclaré le lieutenant-général Michael Loh, chef de la Garde nationale aérienne : selon Associated Press. Loh a déclaré mardi que les pilotes de chasse ukrainiens les plus expérimentés pourraient suivre une formation en Arizona sur le F-16 en trois mois seulement. Après cela, ces pilotes recevront une formation supplémentaire en Europe, a rapporté l’AP.

Des drones ont attaqué la région ukrainienne d’OdessaOleh Kiper, le gouverneur ukrainien de la région, dit tôt mercredi. L’attaque a endommagé des installations portuaires et des infrastructures civiles et blessé au moins six personnes, dont trois dans un état grave.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré que ses forces avaient repris un groupe stratégique de plates-formes de forage pétrolier et gazier au large des côtes de Crimée, une péninsule saisie par la Russie en 2015 et utilisée à des fins militaires. UN vidéo publié lundi sur la chaîne Telegram de l’agence et vérifié par le Washington Post, il montre des soldats ukrainiens grimpant sur une plate-forme de forage et retirant un système radar.

Le Danemark fera don d’un programme de défense militaire d’une valeur d’environ 833 millions de dollars à l’Ukraine, a annoncé mardi le ministère de la Défense du pays. Ce paquet, qui comprend des chars, des munitions, d’autres véhicules et des armes antiaériennes, constitue le « plus grand don financier à l’Ukraine depuis l’invasion russe », a indiqué le ministère. « Un bon renfort, merci! », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit dans son discours du soir mardi.

Zelensky rencontrera le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine prochaine. Les responsables israéliens et ukrainiens ont confirmé la réunion, sans toutefois préciser de date. Zelensky devrait être à New York pour les réunions de haut niveau des dirigeants de l’ONU et devrait prononcer un discours devant l’Assemblée générale lundi. Les tensions entre les deux nations sont vives en raison des relations continues entre Israël et la Russie. ainsi qu’une visite attendue de pèlerins israéliens à Ouman en Ukraine pour Roch Hachana.

La Russie intensifie ses attaques de drones et de bombes guidées pour contrecarrer la contre-offensive : Moscou a intensifié ses attaques aériennes contre les forces ukrainiennes attaquant des positions russes dans le sud de l’Ukraine, exploitant les systèmes de défense aérienne limités de Kiev et la pénurie d’avions de combat, rapportent Alex Horton et Serhii Korolchuk. Les forces russes irritent leurs adversaires avec des drones d’attaque et des bombes guidées, ont déclaré des soldats et des analystes.