Actualités sur la guerre Russie-Ukraine : Kim Jong Un de Corée du Nord arrive en Russie pour rencontrer Poutine

Le voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de Pyongyang en Russie, comme on l’a vu mardi sur un écran de télévision à Séoul. (Ahn Young-joon/AP)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie pour un rare sommet avec le président Vladimir Poutine, au cours duquel Washington s’attend à ce que les deux dirigeants discutent d’un accord sur les armes. Kim semble avoir traversé la frontière russe tôt mardi à bord de son train privé, a indiqué le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué. Washington a accusé Moscou de rechercher des armes nord-coréennes. « Nous restons préoccupés par le fait que la Corée du Nord envisage de fournir tout type de munitions ou de soutien matériel à la Russie, pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine », a déclaré le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, dit journalistes lundi.

Agence de renseignement militaire ukrainienne dit leurs forces ont repris un groupe stratégique de plates-formes de forage pétrolier et gazier au large de la péninsule de Crimée, qui ont été saisies par la Russie en 2015 et utilisées à des fins militaires. Une vidéo publiée lundi sur la chaîne Telegram de l’agence et vérifiée par le Washington Post montrait des soldats ukrainiens grimpant sur une plate-forme de forage et retirant un système radar.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à un journaliste russe qu’il fallait s’attendre à une visite « à part entière ». pour Kim, y compris des entretiens entre délégations et un « dîner formel ». Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en 2019 et sont de plus en plus alignés dans les efforts visant à freiner l’influence américaine dans la région. Kim devrait rencontrer Poutine, qui participe cette semaine à un forum économique dans la ville portuaire russe de Vladivostok.

Kim est parti dimanche soir pour la Russie, rejoint par son ministre des Affaires étrangères et de hauts responsables militaires, C’est ce qu’a déclaré l’agence de presse officielle nord-coréenne Korea Central News Agency. L’agence japonaise Kyodo News a rapporté mardi que le train de luxe transportant Kim était arrivé à la gare russe de Khasan après avoir traversé la frontière nord-coréenne. Le voyage de Kim depuis Pyongyang est son premier voyage connu hors de Corée du Nord depuis près de quatre ans et a été estimé à 20 heures.

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, a déclaré que le fait d’armer la Russie par la Corée du Nord pourrait entraîner de nouvelles sanctions. Les États-Unis ont « appliqué de manière agressive leurs sanctions contre les entités qui financent l’effort de guerre de la Russie », a déclaré Miller. dit journalistes lundi, ajoutant que les États-Unis « n’hésiteront pas à imposer de nouvelles sanctions si cela est approprié ».

Deux travailleurs humanitaires volontaires tués près de la ligne de front ukrainienne ont été identifiés comme la ressortissante espagnole Emma Igual, 32 ans, et le Canadien Anthony « Tonko » Ihnat, selon le gouvernement espagnol et Road to Relief, le groupe humanitaire international pour lequel ils travaillaient. Ils se rendaient chez les habitants de la banlieue de Bakhmut lorsque leur camionnette a été touchée par des bombardements russes, a indiqué l’agence basée en Ukraine. charité dit.

Les forces de Kiev ont « repris environ 50 % du pays que la Russie occupait au plus fort de son invasion à grande échelle ». » a déclaré Miller lors de la conférence de presse de lundi, en réponse à une question sur la contre-offensive. En ce qui concerne les objectifs initiaux de la Russie – prendre Kiev et renverser le gouvernement démocratique – « toutes ces choses ont échoué », a déclaré Miller.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les citoyens à rester concentrés sur la guerre dans son discours du soir, suggérant qu’ils se préparent pour le long terme. Même au 565e jour de guerre, tout le monde « devrait rester concentré sur la défense de l’État, comme nous l’avons fait au début », a-t-il déclaré. La Russie « espère seulement que nous ne supporterons pas ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin s’est entretenu avec le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov par téléphone. Ryder, le porte-parole du Pentagone, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’Austin avait informé Umerov des efforts d’assistance à la sécurité des États-Unis et avait discuté des priorités pour répondre aux « besoins immédiats du champ de bataille et aux exigences en matière de capacités à long terme » de l’Ukraine.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré qu’« il reste encore un long chemin à parcourir » dans la lutte de l’Ukraine contre la corruption. tout en réitérant son soutien au cheminement de Kiev vers l’Union européenne, selon un communiqué partagé par le ministère allemand des Affaires étrangères. La visite inopinée de Baerbock à Kiev était la quatrième depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Zelensky a déclaré après sa rencontre avec Baerbock que l’Ukraine « se prépare à renforcer le soutien de l’Allemagne en matière de défense ».

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui s’occupe des conflits et des prisonniers de guerre, va réduire son budget d’environ 13 pour cent l’année prochaine et réduire le personnel de son siège social d’environ 20 pour cent, l’organisation dit Lundi, attribuant cette décision à une « ère de baisse des budgets d’aide ». Pendant la guerre à Ukrainele CICR s’est efforcé de « livrer des articles de secours aux personnes déplacées, de fournir des médicaments et des fournitures aux établissements de santé, de rétablir l’approvisionnement en eau » et d’autres activités.

En temps de guerre, la Russie multiplie les agressions contre les citoyens transgenres: Lorsque les autorités russes ont enlevé le fils adoptif de Yan Dvorkin, âgé de 10 ans, au printemps dernier, il n’a rien pu faire d’autre que crier sa frustration. Son crime ? C’est une personne transgenre, non binaire, mariée à un homme, rapporte Robyn Dixon. Dvorkin a parlé ouvertement de son identité de genre sur les réseaux sociaux – un crime en Russie pour lequel il a été reconnu coupable puis condamné à abandonner son fils.