Actualités sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine : les États-Unis font face à l’éviction de McCarthy et à l’incertitude sur l’aide à l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse aux membres du Congrès dans l’ancienne salle du Sénat du Capitole américain en septembre. (Tom Brenner)

Le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a été évincé de son rôle de président de la Chambre mardi, une décision qui a laissé la Chambre sans leader et a propulsé le Congrès dans une période d’imprévisibilité et de paralysie. Son retrait intervient à un moment où le soutien républicain à une nouvelle aide américaine à l’Ukraine vacille et signale potentiellement un changement dans l’aide future.

Une aide supplémentaire à l’Ukraine a été bloquée la semaine dernière dans un projet de loi de financement à court terme en raison de l’opposition des membres d’extrême droite de la Chambre contrôlée par les républicains. Les législateurs ont adopté le projet de loi samedi soir, quelques heures seulement avant la date limite, pour éviter une fermeture imminente du gouvernement.

Plus tôt mardi, avant la destitution de McCarthy de son poste de président de la Chambre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que le président Biden « s’attendait tout à fait » à ce que McCarthy « tienne son engagement public d’assurer le passage du soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à ce moment critique ». »

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Biden a averti qu’une interruption du financement américain pour l’Ukraine « pourrait faire toute la différence sur le champ de bataille » lors d’un appel avec des alliés et des partenaires mardi, a déclaré Kirby aux journalistes lors d’un point de presse. « Un manque de soutien fera croire à Poutine qu’il peut nous attendre et qu’il peut poursuivre le conflit », a déclaré Biden, selon Kirby.

Sans financement supplémentaire, le Pentagone n’a accès qu’à quelques mois de financement de soutien à l’Ukraine, Kirby a dit mardi. SDepuis le début de la guerre en février 2022, Washington a promis plus de 46 milliards de dollars d’aide militaire, humanitaire et financière à l’Ukraine. «Mais sans financement supplémentaire de la part du Congrès, nous finirons par nous retrouver dans une situation difficile », a déclaré Kirby.

Les alliés occidentaux manquent de munitions à donner à l’Ukraine, préviennent de hauts responsables militaires dans le but d’augmenter les dépenses de défense en Europe. Mardi, lors du Forum sur la sécurité de Varsovie, l’amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, dit que les fabricants de matériel de défense et les gouvernements doivent « accélérer la production à un rythme beaucoup plus rapide » pour faire face au « pic de demande ». Il a ajouté que « le fond du baril est désormais visible » en termes de stocks militaires. Le ministre des Forces armées britanniques, James Heappey, a fait écho à ce sentiment, affirmant que les stocks occidentaux « semblaient un peu minces ».

L’Ukraine affirme que ses troupes ont progressé dans le sud, une région cible de sa contre-offensive contre l’occupation russe. Le général ukrainien Oleksandr Tarnavskyi, commandant de l’opération des forces conjointes de Tavria, a annoncé des avancées dans un Message de télégramme mardi mais a offert peu de détails. Le Washington Post n’a pas pu vérifier ses affirmations de manière indépendante.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que plus de 335 000 Russes se sont engagés depuis le début de l’année pour combattre dans les forces armées ou dans des unités de volontaires., Reuters a rapporté, citant la télévision d’État russe. Cependant, la Russie n’a pas l’intention de mobiliser davantage de troupes pour combattre en Ukraine, a déclaré Choïgou.

L’Arménie mardi voté rejoindre la Cour pénale internationale, tendant encore davantage les liens avec son allié russe, qui a qualifié le mois dernier les efforts de l’Arménie pour se joindre à une « démarche hostile », selon l’Associated Press. La CPI a émis en mars un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour des accusations liées à la détention et au transfert d’enfants ukrainiens. Les États membres de la CPI sont obligés de l’arrêter s’il entre sur leur territoire.

Le géant danois de la bière Carlsberg Group a annoncé mardi avoir mis fin aux accords de licence pour ses marques en Russie. après que Moscou ait transféré la gestion des brasseries Baltika – qui produisaient et vendaient les produits Carlsberg – aux autorités gouvernementales en juillet. « Nous refusons d’être contraints à un accord à des conditions inacceptables, justifiant le rachat illégitime de nos activités en Russie », a déclaré le groupe Carlsberg. dit dans un communiqué de presse.

En Ukraine, des drones explosifs DIY donnent une vision intime de la tuerie: Les drones d’attaque prédominants en Ukraine sont désormais équipés d’une vue à la première personne, un opérateur recevant le flux vidéo du drone en temps réel. Ils sont rapides, très maniables et relativement bon marché – et comblent un vide laissé par une pénurie de munitions d’artillerie occidentales, rapportent Alex Horton et Serhii Korolchuk.

Ces drones avec vue à la première personne (FPV) sont fabriqués à la main à partir de quelques centaines de dollars de matériaux et peuvent anéantir des équipements valant des millions de dollars.

« C’est une révolution en termes de placer cette capacité de guidage de précision entre les mains de gens ordinaires pour une infime fraction du coût de la cible détruite », a déclaré Samuel Bendett, expert en drones au Center for Naval Analyses, un institut politique basé à Washington. Arlington, Virginie. « Nous voyons des drones FPV frapper un endroit très précis, qui était auparavant le domaine des armes guidées de haute précision et très coûteuses. Et maintenant, c’est un drone à 400 dollars piloté par un adolescent.