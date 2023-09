Actualités sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine : la Russie affirme disposer d’un nouvel ICBM ; L’Ukraine progresse dans la reconquête de son territoire, selon les États-Unis

L’agence spatiale russe a annoncé que le nouveau missile Sarmat, capable de transporter plusieurs têtes nucléaires, était en « service de combat ». L’annonce, signalé par l’agence de presse d’État russe Interfax, est intervenue des mois après que l’arme était censée être prête et peu de temps après que l’Ukraine a affirmé avoir utilisé de nouveaux missiles à longue portée de fabrication nationale pour atteindre une cible. à 435 miles de là . Le Washington Post n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Kirby a déclaré vendredi aux journalistes que les forces de Kiev « ont obtenu un certain succès le long de cette deuxième ligne de défense russe ». mais « il n’est pas impossible que la Russie réagisse » à la poussée de l’Ukraine. Il a refusé de commenter les affirmations de l’Ukraine concernant ses nouveaux missiles à longue portée et a réitéré la politique de l’administration consistant à ne pas encourager ni autoriser les frappes ukrainiennes à l’intérieur de la Russie.

Moscou a désigné vendredi le prix Nobel Dmitri Muratov comme un « agent étranger ». une étiquette utilisée pour harceler les organisations de défense des droits humains et les journalistes en Russie. Muratov est le rédacteur en chef du journal russe indépendant Novaya Gazet et critique régulièrement l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Il a partagé le prix Nobel de la paix avec la journaliste philippine Maria Ressa en 2021.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que plus de 3,7 millions d’enfants ont commencé la nouvelle année scolaire vendredi, dont la plupart se trouvaient en Ukraine. Chaque leçon enseignée était la preuve « que l’Ukraine va certainement perdurer » et que « la vie continue », a-t-il déclaré dans son discours. adresse du soir .

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi matin avoir repoussé trois tentatives d’attaque du pont de Crimée à l’aide de drones. Il a blâmé l’Ukraine, qui n’a pas assumé ses responsabilités. Le ministère britannique de la Défense dit Vendredi, la Russie a créé une barrière sous-marine composée de navires submergés et de barrières flottantes pour empêcher les attaques sur le pont de Crimée, touché par l’Ukraine en juillet.

La Russie a déclaré vendredi que toute installation d’armement en Ukraine pourrait devenir une cible. un jour après que le bureau de Zelensky a annoncé que BAE Systems – le plus grand entrepreneur britannique en matière de défense, qui fournit à l’Ukraine des armes telles que des systèmes d’artillerie – ouvrirait un bureau à Kiev.

Les procureurs allemands ont ouvert vendredi une enquête sur une agression contre un Ukrainien de 10 ans par un homme insistant pour qu’il parle russe. Les enquêteurs ont déclaré qu’un homme non identifié parlant russe avait abordé un groupe d’enfants ukrainiens dans la ville d’Einbeck le 26 août, se plaignant qu’ils parlaient ukrainien et exigeant qu’ils parlent russe. Il a ensuite poussé un enfant de 10 ans par-dessus la rampe d’un pont-canal, a indiqué le parquet dans un communiqué. déclaration ajoutant que l’homme faisait l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre.

De retour en classe, les étudiants russes reçoivent une leçon du professeur Poutine : Le premier jour de l’année scolaire, Poutine s’est adressé par vidéoconférence aux enfants d’une nouvelle école de la ville ukrainienne occupée de Marioupol, dans quatre régions russes. Il a réfléchi avec nostalgie à l’ère soviétique et a évoqué les efforts visant à imposer l’éducation russe sur « les nouveaux territoires, les nouvelles régions » – une référence à l’Ukraine occupée.

Les affirmations de Poutine selon lesquelles l’Ukraine fait partie des « terres historiques » de la Russie font désormais partie du programme scolaire officiel, rapportent Robyn Dixon et Natalia Abbakumova, et il existe de nouveaux manuels et de nouveaux cours pour servir le récit du Kremlin.