Actualités sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine : Kim et Poutine de Corée du Nord discuteront d’un éventuel accord sur les armes

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sont vus en 2019 avant des pourparlers à Vladivostok, en Russie. (Iouri Kadobnov/AFP/Getty Images)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un envisage de rendre visite au président russe Vladimir Poutine ce mois-ci pour discuter d’une éventuelle fourniture de munitions à Moscou, ont déclaré de hauts responsables de l’administration au Washington Post, alors que l’armée russe tente de renforcer ses approvisionnements en armes dans le contexte de la contre-offensive ukrainienne. Poutine n’a pas rejoint l’Initiative céréalière de la mer Noire lundi, malgré sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter de solutions permettant de garantir que les exportations céréalières désespérément nécessaires parviennent aux pays aux prises avec des problèmes de sécurité alimentaire. Poutine a plutôt réitéré que son pays rejoindrait l’accord céréalier lorsque les restrictions sur les exportations russes seraient levées.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Poutine et Kim se rencontreront probablement à Vladivostok, une ville portuaire de l’est de la Russie, non loin de la Corée du Nord, ont indiqué de hauts responsables de l’administration. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question. La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière qu’elle disposait de renseignements montrant que Poutine et Kim avaient échangé des lettres.

La Maison Blanche s’attend à ce que Poutine et Kim poursuivent les discussions sur les armes. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré lundi dans un communiqué : « Nous disposons d’informations selon lesquelles Kim Jong Un s’attend à ce que ces discussions se poursuivent, y compris un engagement diplomatique au niveau des dirigeants en Russie. »

La Russie discute de la possibilité d’organiser un exercice naval conjoint avec la Corée du Nord, a déclaré lundi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou aux journalistes. L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que lors d’une visite en Corée du Nord, Shoigu avait proposé un exercice trilatéral qui inclurait la Chine. Le Post n’a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

Erdogan a adopté un ton optimiste quant à la relance de l’Initiative céréalière de la mer Noire, déclarant que la Turquie avait travaillé avec les Nations Unies pour préparer un nouvel ensemble de suggestions destinées à apaiser les inquiétudes de la Russie. « Je pense qu’il est possible d’obtenir des résultats avec ce nouveau processus », a-t-il déclaré. « En tant que Turquie, nous pensons que nous parviendrons, espérons-le, à une solution qui répondra aux attentes dans un court laps de temps. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que l’accord sur les céréales ne devrait pas être rétabli en cédant aux exigences russes. L’agence de presse officielle ukrainienne Ukrinform a rapporté. Il a qualifié de « chantage » l’insistance de la Russie pour que ses conditions soient respectées.

Poutine s’est engagé à envoyer jusqu’à 1 million de tonnes de céréales en Turquie pour les livrer aux pays les plus pauvres du monde, après sa rencontre avec Erdogan lundi. Il a également démenti les affirmations selon lesquelles la Russie aurait aggravé la crise alimentaire en se retirant de l’Initiative céréalière de la mer Noire en juillet. « Il n’y a pas de pénurie physique de nourriture », a-t-il déclaré.

La Russie a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté un drone ukrainien près de Moscou, dans le district administratif d’Istrinsky, à environ 80 km au nord-ouest de la capitale russe. Le ministère russe de la Défense a également indiqué avoir intercepté mardi matin un drone au-dessus de la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou.

Le ministère roumain de la Défense a rejeté les allégations selon lesquelles des drones russes seraient entrés dans le pays lors d’une attaque contre des ports ukrainiens sur le Danube. Il est possible que le territoire roumain ait été accidentellement touché lors des frappes nocturnes, mais le ministre des Affaires étrangères du pays dit lors d’une conférence de presse, ils ont déclaré qu’ils ne représentaient «aucune menace militaire directe» contre la Roumanie. Ce démenti est intervenu peu de temps après que le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a écrit sur Facebook que des drones russes « sont tombés et ont explosé » sur le territoire roumain. La Roumanie, membre de l’OTAN, a condamné l’attaque.

Le procès d’un ressortissant suédois accusé d’espionnage pour le compte des services de renseignement militaires russes s’est ouvert à Stockholm lundi, a rapporté l’Associated Press. Sergey Skvortsov, 60 ans, né en Russie, a été arrêté en novembre et est accusé d’avoir collecté des informations sensibles contre la Suède et les États-Unis pour le compte de la Russie pendant près d’une décennie, a indiqué l’Associated Press. Il a nié tout acte répréhensible.

Cuba a identifié un système de traite des êtres humains qui a contraint les citoyens cubains à se battre pour la Russie et contre l’Ukraine, a déclaré lundi son ministère des Affaires étrangères. Le réseau de traite des êtres humains opérait à Cuba et en Russie, et les autorités s’efforçaient de le « neutraliser et de le démanteler », a ajouté le ministère.

Qui est Rustem Umerov, le choix de Zelensky pour le poste de ministre ukrainien de la Défense ? Un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, Zelensky a nommé son nouveau ministre de la Défense : Rustem Umerov, un Tatar de Crimée qui a gravi les échelons du secteur privé et a joué un rôle clé dans des négociations aux enjeux élevés.

Le ministre ukrainien de la Défense supervise les milliards d’armes et autres aides militaires envoyées par les alliés. Umerov a la réputation d’être un négociateur compétent et un militant anti-corruption. Mais il est sur le point de prendre la tête d’une institution embourbée par des allégations de corruption et une lente contre-offensive dans le sud-est de l’Ukraine, écrivent Miriam Berger et Serhiy Morgunov.