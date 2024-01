Actualités sur la guerre entre Israël et le Hamas : les États-Unis frappent les Houthis alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient

Dans le cadre d’une expansion des hostilités dans la région, le Pakistan a déclaré jeudi avoir mené des frappes à l’intérieur de l’Iran, un jour après que les forces iraniennes ont attaqué ce qu’elles ont qualifié de camps militants au Pakistan.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que les forces du pays avaient mené des « frappes militaires de précision » contre ce qu’il appelle des cachettes terroristes dans le sud-est de l’Iran. La chaîne de télévision publique iranienne Press TV a déclaré que sept étrangers avaient été tués dans les frappes.

Un haut responsable de la sécurité pakistanaise, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Pakistan avait frappé au moins sept sites utilisés par des séparatistes du groupe ethnique Baloutche à environ 30 miles à l’intérieur de la frontière. Le responsable a déclaré que des avions de combat et des drones de l’armée de l’air avaient été utilisés lors des frappes de représailles pakistanaises.

La veille, l’Iran avait mené une frappe aérienne dans la province du Baloutchistan au Pakistan. Le gouvernement iranien a déclaré plus tard que la frappe au Pakistan, ainsi que les attaques menées cette semaine en Irak et en Syrie, montraient que l’Iran riposterait avec force contre ses ennemis partout.

Un Iran enhardi utilise ses forces par procuration contre Israël et ses alliés depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, après les attaques menées par le Hamas contre Israël. Ces actions, et maintenant les attaques de l’Iran lui-même contre d’autres pays de la région, ont accru le risque que les bouleversements qui ravagent le Moyen-Orient ne s’aggravent. L’Iran a tenté de projeter sa force après que les récentes attaques à l’intérieur de ses frontières l’ont rendu vulnérable.

L’un des mandataires de l’Iran, la milice Houthi au Yémen, a gagné en importance et en prestige dans la région avec ses attaques contre des navires dans les voies de navigation de la mer Rouge reliant le canal de Suez. Le chef des Houthis a déclaré jeudi qu’un affrontement direct avec les États-Unis ne ferait que renforcer le groupe et s’est engagé à continuer d’attaquer les navires commerciaux.

En réponse aux attaques continues, les États-Unis, pour la cinquième fois en une semaine, ont frappé jeudi des missiles anti-navires Houthis au Yémen, soulignant la volatilité croissante dans la région et l’implication américaine.

Le Pakistan, aux prises avec des troubles politiques et économiques, a indiqué jeudi qu’il ne souhaitait pas une nouvelle escalade dans son conflit avec l’Iran. Dans un communiqué, l’armée pakistanaise a qualifié les deux voisins de « pays frères » et a déclaré que « le dialogue et la coopération sont jugés prudents pour résoudre les problèmes bilatéraux » entre eux.

Syed Muhammad Ali, un analyste de la sécurité basé à Islamabad, a déclaré dans une interview que le Pakistan n’aurait pas pu laisser la frappe iranienne sans réponse.

« Une réponse calculée et opportune était nécessaire pour réfuter la perception erronée de l’Iran selon laquelle une attaque militaire surprise et non provoquée contre le Pakistan ne produirait pas une réponse forte mais calibrée et rapide », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les deux parties étaient fortement incitées à laisser les tensions s’apaiser maintenant que le Pakistan avait réagi, « car les deux pays ne gagneront rien d’un nouvel échange militaire ou d’une escalade ».

Dans des déclarations soigneusement rédigées et publiées jeudi, les responsables pakistanais se sont abstenus d’accuser directement l’Iran. Le discours du Pakistan reflète la justification de l’Iran pour ses propres frappes, affirmant que les actions pakistanaises ne visaient également que les séparatistes qui s’étaient réfugiés de l’autre côté de la frontière.

Les analystes militaires pakistanais espéraient que cela ouvrirait la voie à un dialogue diplomatique entre les deux nations. Waqar Hasan, un brigadier militaire à la retraite basé à Islamabad, a souligné la précision et le soin avec lesquels le Pakistan avait mené ses opérations de ciblage à l’intérieur de l’Iran. « Le Pakistan et l’Iran doivent aller de l’avant », a-t-il déclaré. “Je pense que la situation peut se désamorcer maintenant.”

Après la frappe iranienne au Pakistan, les responsables iraniens ont déclaré que l’attaque visait des militants qui menaçaient l’Iran, mais les autorités pakistanaises ont rejeté cette version, citant ce qu’elles ont qualifié de victimes civiles dues à la frappe.

Le Pakistan a dénoncé la frappe iranienne comme une violation flagrante du droit international et a averti mercredi qu’il « se réservait le droit de répondre ».

Le Pakistan soutient depuis longtemps que les séparatistes baloutches, qui mènent depuis des décennies une insurrection de faible intensité dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, se cachent de l’autre côté de la frontière iranienne. L’Iran a également accusé le Pakistan de ne pas en faire assez pour contenir les militants qui ciblent la sécurité iranienne.

Jeudi, après l’attaque pakistanaise en Iran, les chaînes de l’application de messagerie Telegram gérée par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens ont montré des images de décombres provenant de zones résidentielles proches de la frontière pakistanaise. L’agence de presse officielle de la République islamique d’Iran a confirmé que de multiples explosions s’étaient produites dans la zone frontalière.