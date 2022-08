Actualités spatiales : la NASA lance une nouvelle fusée lunaire

CAP CANAVERAL, Floride –

La NASA tentera à nouveau samedi de lancer sa nouvelle fusée lunaire lors d’un vol d’essai, après que des problèmes de moteur aient interrompu le premier compte à rebours cette semaine.

Les responsables ont déclaré mardi qu’ils modifiaient les procédures de ravitaillement en carburant pour résoudre le problème.

La fusée de 322 pieds (98 mètres) reste sur son socle au Kennedy Space Center, avec une capsule d’équipage vide sur le dessus. C’est la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA.

La fusée Space Launch System, ou SLS, tentera d’envoyer la capsule autour de la lune et retour. Personne ne sera à bord, juste trois mannequins de test. En cas de succès, ce sera la première capsule à voler vers la lune depuis le programme Apollo de la NASA il y a 50 ans.

Lors de la tentative de lancement de lundi, l’un des quatre moteurs principaux de l’étage central de la fusée n’a pas pu être suffisamment refroidi avant l’allumage prévu quelques instants avant le décollage. Les trois autres sont venus juste un peu court.

L’opération de refroidissement aura lieu une demi-heure plus tôt pour l’essai de samedi après-midi, une fois que le ravitaillement sera en cours sur le pad, ont indiqué des responsables.

John Honeycutt, responsable du programme de la NASA pour la fusée, a déclaré aux journalistes que le moment de ce refroidissement du moteur était plus tôt lors des tests réussis de l’année dernière, et donc le déplacer plus tôt pourrait faire l’affaire.

Honeycutt a également remis en question l’intégrité d’un capteur de moteur, affirmant qu’il aurait pu fournir des données inexactes lundi. Changer ce capteur, a-t-il noté, signifierait ramener la fusée dans le hangar, ce qui signifierait des semaines de retard.

Le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars est le coup d’envoi du programme d’exploration lunaire Artemis de la NASA, du nom de la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque. Les astronautes pourraient s’attacher dès 2024 pour un tour autour de la lune et tenter un atterrissage lunaire en 2025.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.