Actualités spatiales et astronomiques 2023 : à quoi s’attendre

Le télescope Webb a séduit les passionnés de l’espace et les scientifiques avec ses vues sur le cosmos, mais nous pouvons obtenir de nouveaux avantages à partir d’une variété d’observatoires orbitaux.

Le plus important est peut-être Xuntian, une mission chinoise qui débutera plus tard dans l’année et qui ressemblera à une version plus sophistiquée du télescope spatial Hubble. Le vaisseau spatial étudiera l’univers aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes sur une orbite autour de la Terre à proximité de la station spatiale Tiangong du pays.

Une mission dirigée par le Japon, XRISM, prononcé chrisme, pourrait également être lancée plus tôt dans l’année. La mission utilisera la spectroscopie à rayons X pour étudier les nuages ​​de plasma, ce qui pourrait aider à expliquer la composition de l’univers. Un télescope spatial européen, Euclid, pourrait également être lancé sur une fusée SpaceX après que l’invasion russe de l’Ukraine a entraîné la perte du siège du vaisseau spatial sur une fusée russe Soyouz. Il étudiera l’énergie noire et la matière noire de l’univers.

Nouvelles missions planétaires

Un nouveau vaisseau spatial se dirigera vers Jupiter cette année, visant à devenir le premier à orbiter autour de la lune d’une autre planète. Le Jupiter Icy Moon Explorer, ou JUICE, de l’Agence spatiale européenne, sera lancé à partir d’une fusée Ariane 5 dès le 5 avril pour se diriger vers le système jovien, arrivant en 2031. Une fois qu’il atteindra la géante gazeuse, il se déplacera pour effectuer 35 survols de trois des lunes du monde géant : Callisto, Europe et Ganymède, dont on pense qu’elles ont toutes des océans souterrains. En 2034, JUICE commencera à orbiter autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire.