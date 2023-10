C’est le dernier appel pour les équipes de la NFL à effectuer un échange avec une autre franchise pour la saison 2023.

La date limite annuelle des échanges de la ligue est fixée à 16 h HE, ce qui signifie qu’il existe une dernière fenêtre permettant aux équipes de remodeler considérablement leur alignement. Au cours des dernières années, il y a eu une multitude d’accords avant la date limite, alors que les prétendants cherchaient à consolider toute faiblesse potentielle avant une poussée en séries éliminatoires, tandis que les équipes en difficulté cherchaient à faire le plein de futurs choix au repêchage et à éliminer leurs charges de plafond. Cette année a été relativement calme jusqu’à présent, mais cela pourrait encore changer mardi.

Revenez pour plus de mises à jour tout au long de la journée :

Montez Sweat échangé aux Bears

Les Commanders de Washington et les Bears de Chicago auraient pu réaliser le plus gros échange de la journée.

Les Commanders envoient l’ailier défensif Montez Sweat aux Bears pour un choix de deuxième ronde en 2024, selon plusieurs rapports.

Sweat, 27 ans, devient la menace nécessaire depuis longtemps pour une défense des Bears qui compte les 10 pires sacs de la NFL cette saison après avoir également terminé dernier en 2022 avec 20. Le choix de première ronde de 2019, qui en était à la dernière année de son contrat. , a enregistré 6 ½ sacs cette saison et 35 ½ au cours de sa carrière de quatre ans et demi.

Les Bears devraient actuellement disposer d’un plafond de 110 millions de dollars dans la NFL pour 2024, selon OverTheCap.com, ce qui leur donne suffisamment de flexibilité pour signer un accord à long terme avec Sweat.

Le départ de Sweat pourrait indiquer que Chase Young est sur le point de rester à Washington, car l’équipe – qui avait auparavant investi massivement dans les plaqués défensifs Daron Payne et Jonathan Allen – peut désormais soit attribuer le titre de franchise à l’ancien choix n°2 au classement général, soit essayer de le signer. à une prolongation à long terme.

Meilleurs acteurs du bloc commercial

Montez Sweat, DE, commandants : Avec 35 ½ sacs en quatre ans et demi, Sweat a fait ses preuves en matière de génération de pression et de finition de jeux. Il n’est peut-être pas le coureur de bord le plus dynamique, mais sa présence serait sûrement un ajout bienvenu pour un certain nombre d’équipes essayant de monter une poussée en séries éliminatoires.

Chase Young, DE, commandants : Peut-être l’un des personnages les plus risqués et les plus rémunérateurs du bloc, l’ancien choix n ° 2 au classement général semble retrouver sa forme d’avant la blessure au genou.

Jaylon Johnson, CB, ours : Il n’y a pas beaucoup de cornerbacks à fort impact qui semblent disponibles à cette période de l’année, donc Johnson est seul. Le professionnel de quatrième année se classe au troisième rang du cornerback de la PFF jusqu’à présent cette saison. Mais toute équipe qui l’acquérir devra garder à l’esprit qu’il recherche un salaire substantiel que les Bears n’ont pas encore distribué.

Jaylon Johnson pourrait être en mouvement

Bon nombre des noms les plus notables liés à la date limite des échanges ne semblent pas être disponibles, mais il pourrait y avoir un entrant tardif notable dans le domaine.

Les Bears de Chicago ont accordé au demi de coin Jaylon Johnson la permission de rechercher un échange, selon plusieurs rapports.

Johnson, 24 ans, en est à la dernière année de son contrat de recrue et a déclaré la semaine dernière, après une performance de deux interceptions, qu’il pensait qu’il méritait d’être payé en tant que meilleur cornerback.

Faciliter un accord dans les dernières heures pourrait être délicat, mais Johnson pourrait être très séduisant pour plusieurs prétendants si le prix est correct. Les 49ers de San Francisco se démarquent comme un candidat potentiel, la défense contre la passe de l’équipe ayant chuté au cours d’un dérapage de trois matchs. Les Buffalo Bills pourraient également bénéficier de renforts sur le secondaire après la perte du meilleur demi de coin Tre’Davious White pour la saison.

Quelle est la date limite des échanges avec la NFL en 2023 ?

La date limite des échanges avec la NFL est à 16 h HE le 31 octobre.