Actualités, rumeurs et panneaux du Comic-Con de San Diego

Tout geek ou fan saura que le San Diego Comic-Con est le Saint Graal du monde des congrès – avec les plus grandes affluences et les annonces énormes des studios de cinéma et des éditeurs de bandes dessinées.

Malheureusement pour une autre année consécutive, cet énorme événement estival a été entièrement mis en ligne en raison de COVID. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris quand les panels sont et quels événements seront organisés virtuellement comme alternative. Nous avons également un événement similaire pour DC FanDome, un autre événement de nerd à grande échelle spécialement pour les fans de DC.

Comment regarder le San Diego Comic-Con 2021

Pour la deuxième fois dans l’histoire de SDCC, une version gratuite et en ligne de Comic-Con remplacera l’événement actuel, bien nommé « Comic-Con à la maison ». Ce sera aura lieu du 21 juillet au 25 juillet, bien que la majorité des panels se tiendront à partir de vendredi.

Message d’intérêt public : #ComicConAtHome2021 commence cette semaine et la préparation est simple ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube https://t.co/WFezqmARIk et appuyez sur la cloche de notification pour être prêt à voir les panneaux dès qu’ils tombent. De plus, assurez-vous de rester à l’écoute pour la programmation spéciale d’avant-spectacle à venir. pic.twitter.com/dMgxULIsMY – Comic-Con de San Diego (@Comic_Con)

19 juillet 2021

Il n’y a pas de limite sur le nombre de participants, et n’importe qui du monde entier peut y assister. De plus, il y aura un hall d’exposition en ligne qui présentera tous les produits exclusifs et des produits en édition limitée qui ne sont généralement disponibles que lors de l’événement.

Il y aura également une version à distance de la mascarade cosplay, des activités de jeu et bien sûr tous les panneaux standard. Vous pouvez trouver des liens vers tous les horaires de chaque jour ci-dessous :

Tous les panneaux seront disponibles en streaming sur la chaîne YouTube officielle de Comic-Con.

Les meilleurs panneaux Comic-Con à regarder

Si passer au crible l’ensemble du programme semble être beaucoup de travail, voici quelques-uns des plus grands panneaux sur lesquels vous devriez vous mettre à l’écoute. Au cas où vous vous poseriez la question, Marvel Studios et DC Films ne seront pas présents.

Certains panels de l’horaire complet se chevauchent, mais comme ils sont sur YouTube, vous devriez toujours être en mesure de rattraper les affrontements qui se produisent :

Snake Eyes: GI Joe Origins – 21 juillet – 21h BST / 13h PT

Le panel d’ouverture du Comic-Con comprendra des interviews des acteurs Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, Peter Mensah et Iko Uwais, et du scénariste des bandes dessinées GI Joe, Larry Hama. Il y aura également du contenu spécial du film, ainsi que des images des coulisses.

Spécial Dragon Ball – 23 juillet – 18h BST/10h PT

Les fans de Dragon Ball se préparent, alors que Masako Nozawa (voix de Son Goku), ainsi qu’Akio Iyoku (producteur exécutif) et Norihiro Hayashida (producteur d’animation télévisée et de films pour la série Dragon Ball) se réuniront pour discuter du prochain film . Il y aura également une performance musicale de Hironobu Kageyama.

Paramount+ : Peak Animation avec l’univers Star Trek – 23 juillet – 2h BST/18h PT

Paramount+ présentera beaucoup de choses dans ce panel, mais les randonneurs devraient garder un œil sur les nouvelles informations sur la prochaine saison de Star Trek: Lower Decks et la prochaine série, Star Trek: Prodigy.

Rick et Morty – 24 juillet – 12h BST/16h PT

La saison 5 de Rick et Morty est actuellement diffusée, ce panel discutera donc de ce que nous avons déjà vu, ainsi que de ce qui s’en vient. Il y aura des apparitions du co-créateur / producteur exécutif Dan Harmon, du showrunner Scott Marder et des acteurs Chris Parnell, Sarah Chalke et Spencer Grammer.

Lucifer – 24 juillet – 1h BST / 17h PT

La dernière saison de Lucifer approche, nous imaginons donc que ce panel célébrera tout ce qui s’est passé jusqu’à présent et nous donnera un aperçu de la fin de la série. Les panélistes sont Tom Ellis, Joe Henderson et Ildy Modrovich.

Doctor Who – 25 juillet – 18h BST/10h PT

Doctor Who obtient traditionnellement le créneau du dimanche pour Comic-Con, et cette année n’est pas différente. Le showrunner Chris Chibnall sera là pour donner un aperçu de la saison 13, et il sera rejoint par Jodie Whittaker, Mandip Gill, ainsi que le nouveau membre de la distribution, John Bishop.

Autres événements auxquels s’impliquer

La mascarade cosplay est maintenant entièrement en ligne, les soumissions étant publiées sur Tumblr le 24 juillet. Le gagnant sera annoncé à la fin de la journée – vous pouvez en savoir plus sur la Cosplay Mascarade ici.

Il y a plus d’activités de fans auxquelles s’impliquer, y compris la toute première [email protected] Book Club, qui discutera de In Waves d’AJ Dungo.

Il existe davantage de défis à domicile sur le thème de l’art, des super-héros et de la pâtisserie, ainsi que le défi SuperVolontaire qui encourage les participants à s’impliquer dans un travail à but non lucratif.

Comment puis-je obtenir un billet pour SDCC 2022 ?

Le Comic-Con de l’année prochaine aura lieu en juillet 2022, bien que les dates officielles n’aient pas encore été confirmées. Cet événement vise à être en personne, et non à la maison.

Les organisateurs du Comic-Con sont toujours en train de distribuer des badges de remboursement et de remplacement pour le spectacle de l’année prochaine, il y aura donc probablement un retard dans l’émission des billets pour l’événement de l’année prochaine. Cependant, si vous souhaitez essayer, vous devrez d’abord vous inscrire pour obtenir un identifiant de membre.

Une fois que vous avez cela, vous recevrez un e-mail de l’entreprise dans les 48 heures et aurez le choix entre différents types de badges. Vous pouvez trouver plus de détails sur les types de badges disponibles sur le site Web de SDCC.