Actualités, rumeurs et date de sortie de la série Sonic Prime

Le 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog est presque arrivé, et il semble que pour célébrer cela, nous aurons une toute nouvelle série Netflix animée en 3D sur le hérisson bleu rapide.

Netflix a beaucoup investi dans diverses adaptations de jeux vidéo ces derniers temps, avec des émissions prévues pour Cyberpunk, Assassin’s Creed et The Witcher. Mais que pouvons-nous attendre de ce tout nouveau spectacle Sonic the Hedgehog ?

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions de télévision et films sur Netflix en ce moment, ainsi que nos jeux les plus attendus pour 2021.

Date de sortie de Sonic Prime

La série sera débutera sur Netflix en 2022 et durera 24 épisodes. Cette annonce est venue via Netflix sur Twitter – avec la révélation officielle du nom et du logo. Nous n’avons pas encore de mois estimé pour la série, mais si nous en entendons plus, nous mettrons à jour cet article.

Oui c’est vrai! L’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, Sonic the Hedgehog, sera la vedette d’une nouvelle série animée en 3D de @SEGA, @WildBrainStudio et @ManOfActionEnt première sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 – NX (@NXOnNetflix)

1er février 2021

C’est la même année que la suite du film Sonic the Hedgehog avec Ben Schwartz doit sortir. De plus, 2021 devrait être une grande année de jeu pour la franchise car il marque 30 ans depuis le tout premier titre Sonic, nous avons donc beaucoup à attendre avec impatience.

Les acteurs et l’équipe de Sonic Prime

Nous n’avons pas encore d’annonces de casting pour l’émission. Cependant, nous savons que la série sera produite en partenariat avec Sega, WildBrain et Man of Action Entertainment. Ce dernier a travaillé sur Ben 10 et la série télévisée pour Big Hero 6 – on peut donc dire que nous sommes ravis.

Nous pouvons parier sur qui pourrait exprimer Sonic, avec un concurrent principal en lice. Il y a Ben Schwartz, qui a exprimé le flou bleu dans le film officiel de 2020 et a été très bien reçu.

Si ce n’est pas Schwartz, alors SEGA embauche peut-être quelqu’un de complètement nouveau. Roger Craig Smith – le doubleur de Sonic depuis 2010 – a annoncé qu’il ne plus exprimer le flou bleu après un séjour de dix ans. Son remplaçant n’a pas encore été révélé, une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

On imagine aussi qu’Eggman/Doctor Robotnik jouera dans la série. L’adaptation cinématographique a vu la célèbre star des années 90 Jim Carrey se glisser dans le rôle, tandis que Mike Pollock a été le doubleur du scientifique dans un grand nombre de jeux, remontant à Shadow the Hedgehog (2005). Il a fait ses débuts dans Sonic X, diffusé pour la première fois en 2003.

Intrigue de Sonic Prime

Selon une déclaration de Wildbrain, Sonic se retrouvera « dans une aventure de haut niveau où le destin d’un nouveau multivers étrange repose entre ses mains gantées ». Le site a également signalé que le personnage suivrait un «voyage de découverte de soi et de rédemption».

Le concept de multivers est très intéressant – cela pourrait signifier que nous voyons différentes versions de Sonic se réunir en un seul endroit. Si nous nous appuyons sur les multivers actuels, nous pourrions voir la version principale du jeu, la version récente de Boom, la version animée de Sonic X et la variante du film 2020 – pour n’en nommer que quelques-unes.

Cette intrigue multivers est en outre soutenue par l’art conceptuel divulgué, qui semble montrer plusieurs versions d’Eggman, une version kitsune de Tails et une Amy Rose vêtue de jungle (via TailsChannel sur Twitter). Jetez un œil ci-dessous :

Rupture : Multiple #SonicPrime art conceptuel trouvé sur le portfolio de l’artiste. #SonicNews pic.twitter.com/E7cOp5vPEU – Sonic the Hedgehog Nouvelles et mises à jour · Tails’ Channel (@TailsChannel)

23 juin 2021

Il convient de noter que les deux séries animées les plus récentes – Sonic Boom et Sonic Mania Adventures – sont directement liées aux jeux. Par conséquent, nous soupçonnons que cette dernière animation 3D peut également être liée à l’intrigue prévue pour le titre du jeu du 30e anniversaire.

Le Fandom semble maintenant spéculer que cette animation est liée au prochain jeu 2022, dans lequel un prétendu testeur de SEGA a divulgué que pendant les tests, Sonic a traversé des « dimensions différentes ».

SEGA a accidentellement envoyé un communiqué de presse pour le prochain jeu, confirmant qu’il s’appelait « Sonic Rangers » (via Tails Channel).

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous :

Ce n’est bien sûr que de la spéculation, mais les fils de l’intrigue semblent s’additionner.

Dans les animations précédentes, Sonic avait de nombreux compagnons différents. De la formation classique de Tails, Knuckles et Amy Rose, à faire partie d’un groupe avec son frère et sa sœur, Sonia et Manic (oui, vraiment).

Cependant, à chaque itération, Eggman (AKA Doctor Robotnik) a toujours été l’antagoniste, nous sommes donc certains de le voir revenir.