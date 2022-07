Actualités, rumeurs, distribution et date de sortie d’Ironheart

Le règne d’Iron Man est peut-être terminé, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier des costumes de mech emblématiques de la franchise Marvel. Disney a révélé qu’il était en train de créer une série après l’arc de bande dessinée “Ironheart”, à la suite du jeune génie Riri Williams.

Ironheart rejoindra la liste sans cesse croissante des originaux de Marvel Disney, qui comprend Loki, Secret Invasion et Mme Marvel. Vous pouvez voir l’ordre de sortie de chaque émission et film dans notre guide de la phase 4 de Marvel. Sinon, continuez à lire pour en savoir plus sur Ironheart.

Ironheart devrait sortir en Automne 2023, ce qui en fait une partie de la gamme Phase 5 de Marvel. Il est actuellement prévu de le diffuser après la saison 2 de Loki et avant Agatha: Coven of Chaos – deux autres projets Marvel en direct.

La série est estimée à six épisodes au total.

Casting et équipe d’Ironheart

Nous avons notre Riri Williams – Dominique Thorne. Thorne a deux crédits d’acteur acclamés à son nom: Si Beale Street pouvait parler et Judas et le Messie noir – elle sera donc un excellent ajout au MCU.

Dans les hauteurs et la star de Hamilton, Anthony Ramos rejoint la série dans un rôle majeur sans nom. Il est actuellement soupçonné d’être le méchant de la série. Nous ne savons pas qui, mais le public spécule qu’il pourrait être soit Ezekiel “Zeke” Stane, le fils d’Obadiah Stane (le méchant d’Iron Man), soit Victor Mancha, le fils cyborg d’Ultron.

La star de This Is Us, Lyric Ross, rejoint Ironheart. Bien que son rôle n’ait pas été confirmé, on suppose qu’elle jouera la meilleure amie de Riri Williams.

Chinaka Hodge a été sollicitée pour servir de rédactrice en chef (Variety). Hodge a déjà travaillé sur Amazing Stories et Snowpiercer.

De quoi parlera Ironheart ?

Ironheart présentera une nouvelle figure dans les bandes dessinées Marvel, Riri Williams. Riri est une jeune génie qui fabrique son propre costume d’amour qui rappelle ce que l’on voit sur Tony Stark. Dans les bandes dessinées, elle devient une sorte de mentorée pour lui après que son costume ait attiré son attention. Évidemment, après les événements d’Avengers : Endgame, on suppose que le scénario du MCU sera un peu différent.

Bien que nous n’ayons pas de confirmation sur le scénario d’Ironheart, nous supposons que ce sera une histoire d’origine pour Riri. Il est probable qu’elle soit une candidate solide pour les Young Avengers, aux côtés de Mme Marvel.

Tout simplement parce qu’il s’agit de costumes de super-héros, nous pourrions voir le prochain spectacle Armor Wars se lier d’une manière ou d’une autre à Ironheart – ce qui pourrait signifier une apparition de Don Cheadle.

Kevin Feige a confirmé à ComicBook.com que nous rencontrerons Riri Williams dans le film Black Panther : Wakanda Forever, avant ses débuts dans la série. Vous pouvez la voir dans la bande-annonce ci-dessous :

Cela a beaucoup de sens – avec Tony Stark hors de vue, Williams a maintenant la nation de Wakanda et sa technologie de pointe pour l’aider à créer son costume. Ce film fera probablement partie intégrante de ceux qui veulent regarder Ironheart.

Comment regarder Ironheart

Ironheart sera une exclusivité Disney +, vous ne pourrez donc le regarder que via cette plateforme de streaming. Disney + comprend une multitude de contenus Marvel, des émissions et des films Star Wars, les émissions The Simpsons et Hulu via Star.

Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney+. Les abonnements coûtent 7,99 $/7,99 £ par mois ou 79,99 $/79,90 £ par an.