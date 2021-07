Actualités, rumeurs, distribution et date de sortie de la série Pokémon live-action Netflix

Pokémon obtient une autre adaptation en direct. Cette fois, les gens de Netflix interviennent pour créer une nouvelle série, qui sera l’une des nombreuses séries télévisées de jeux vidéo à s’asseoir sur la plate-forme.

Quelle est la date de sortie de la série d’action en direct Pokémon?

Le projet lui-même a été révélé le 26 juillet 2021 par Variety et semble encore en être à ses tout débuts. Il est donc difficile de prédire quand sortira la série d’action en direct Pokémon.

Il convient également de noter que toutes les séries avec Netflix vont de l’avant. Par exemple, Nintendo a mis les freins sur une série Legend of Zelda. Il y aura probablement plus de nouvelles sur la date de sortie dans les prochains mois.

Quelle est l’intrigue de l’émission Netflix live-action Pokémon?

On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue de la nouvelle série Pokémon, juste qu’il s’agira d’une action en direct, similaire au style vu dans Détective Pikachu.

Il existe de nombreux fils de l’intrigue que ce spectacle pourrait explorer. Il pourrait s’agir d’une adaptation directe de l’anime classique, suivant Ash et ses compagnons à travers le voyage de Kanto et de la ligue Pokémon.

Il pourrait également s’agir d’une adaptation de l’une des histoires du jeu – l’un des candidats est le prochain RPG, Pokémon Legends : Arceus. Il s’agit d’un environnement et d’une ère inexplorés pour Pokémon, et il serait très intéressant de se plonger dans une série complète.

La série pourrait également être directement liée à Détective Pikachu, se déroulant dans le même monde où humains et Pokémon vivent côte à côte (on ne peut qu’espérer le retour de Ryan Reynolds).

Alternativement, il pourrait s’agir d’une toute nouvelle histoire que nous n’avons jamais vue auparavant. Ce n’est bien sûr que des spéculations – nous ajouterons des rumeurs lorsque nous les entendrons

Qui sont les acteurs et l’équipe de l’émission Pokémon Netflix ?

Selon des sources de Variety, Joe Henderson est attaché à l’écriture et à la production exécutive de la série. Henderson travaille actuellement sur l’émission Netflix Lucifer en tant que co-showrunner et producteur exécutif, qui diffusera sa sixième et dernière saison l’année prochaine. Il travaille également sur une adaptation d’une bande dessinée intitulée Shadecraft.

Aucun autre casting ou équipe n’a encore été confirmé. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Comment regarder l’émission Pokémon Netflix

La prochaine série d’action en direct Pokémon sera exclusive à Netflix. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Netflix pour aussi peu que 5,99 £ / 8,99 $ par mois et découvrir les meilleures émissions de télévision et films sur la plate-forme en ce moment.