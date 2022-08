Actualités, rumeurs, casting et date de sortie de la série The Last of Us

La série de jeux post-apocalyptiques The Last of Us obtient sa propre série télévisée autonome sur HBO.

The Last of Us sur HBO a été annoncé début mars 2020. Cependant, la pandémie a considérablement retardé les choses. La date limite a maintenant confirmé que nous ne verrons pas la série en 2022.

Il sortira sur les écrans en 2023, bien que nous ne connaissions pas encore le mois exact.

The Verge a rapporté que l’émission avait reçu une commande de série – ce qui signifie que nous aurons certainement plusieurs épisodes de l’émission.

L’écrivain et producteur Craig Mazin a confirmé que la série comptera 10 épisodes au total (via le podcast Scriptnotes).

Affiches et bandes-annonces de The Last of Us

Vous pouvez voir le premier teaser officiel de The Last of Us, présenté dans une bobine sur la prochaine série HBO Max. Nous pouvons voir Joel et Ellie interagir, et également avoir un aperçu de la fille de Joel, Sarah, et de ce que nous pensons être un clicker collé à un mur :

Il y a aussi une photo de Joel et Ellie sur le plateau, qui pourrait être confondue avec une capture d’écran du jeu vidéo. Jetez un oeil ci-dessous:

Qui jouera dans la série The Last of Us ?

Joel sera joué par Pedro Pascal, mieux connu pour The Mandalorian, tandis qu’Ellie sera jouée par Bella Ramsey, mieux connue pour Lyanna Mormont dans Game of Thrones (via Deadline).

Rejoindre également le casting est Merle Dandridge, qui jouera le rôle de Marlene. C’est assez remarquable car Dandridge a également joué le rôle dans le jeu vidéo, et un casting comme celui-ci est très rare. Étant donné que Dandridge a été utilisé pour la capture de mouvement dans le jeu, les fans seront ravis de voir l’actrice dépeindre le personnage dans la vraie vie, et cela pourrait ouvrir la voie à d’autres acteurs de la voix du jeu pour avoir d’autres opportunités.

Mais Dandridge n’est pas le seul ancien joueur du casting. Jeffrey Pierce, la voix de Tommy, rejoint le show. Cependant, Pierce jouera un rôle différent dans la série – un nouveau personnage régulier appelé Perry qui est décrit comme “un rebelle dans une zone de quarantaine”.

Murray Bartlett jouera Frank, un personnage mineur qu’Ellie et Joel rencontrent à Lincoln, dans le Massachusetts. C’est un ancien associé de Joël qui vit dans une ville déserte.

Frank vit avec un autre personnage appelé Bill, qui devait à l’origine être joué par Con O’Neill. Cependant, il a dû abandonner en raison de conflits d’horaire. Désormais, le rôle sera joué par l’ancienne star de Parks and Recreation, Nick Offerman.

Neil Druckmann a laissé entendre dans le podcast The Official The Last of Us que Frank et Bill étaient en couple, donc cela pourrait être quelque chose qui est davantage exploré dans la série.

Anna Torv – mieux connue pour Mindhunter – rejoint également le casting. Variety rapporte qu’elle jouera Tess, la complice de Joel avant qu’il ne parte à travers le pays avec Ellie.

Le spectacle sera écrit par le co-créateur et réalisateur des jeux, Neil Druckmann, avec Craig Mazin, le créateur de Tchernobyl. Carolyn Strauss et Evan Wells serviront de producteurs exécutifs – Strauss a également travaillé sur Tchernobyl et Wells est président de Naughty Dog, la société de production derrière les jeux.

Johan Renck a également été annoncé comme le premier réalisateur, annonçant qu’il travaillera sur “au moins le pilote” dans une interview avec Discussing Film. Renck a déjà réalisé des épisodes de Breaking Bad et Chernobyl. Il rejoindra également Strauss et Wells en tant que producteur exécutif.

HBO collabore avec Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions à ce sujet, ce qui en fait la première émission de PlayStation Productions. PlayStation Productions travaille actuellement sur l’adaptation d’Uncharted avec Tom Holland, qui devrait sortir en salles en 2021.

La musique du spectacle sera composée par Gustavo Santaolalla, le même compositeur des jeux.

Quelle est l’intrigue?

Le Hollywood Reporter déclare que l’émission sera basée sur les événements du premier jeu, mais peut également avoir la possibilité de couvrir des éléments de la suite. Nous ne savons pas encore quelle partie de la première saison du jeu couvrira – les scénaristes prévoient peut-être d’étaler l’intrigue sur plusieurs saisons (ce que nous ne serions pas surpris de voir).

Si vous n’avez jamais joué à The Last of Us, cela suit Joel et Ellie alors qu’ils travaillent ensemble pour traverser les États-Unis, qui ont été dévastés par une peste fongique moderne qui a infecté la plupart de la population, les transformant en zombie- des monstres.

Les deux sont à la recherche d’un groupe de résistance pour trouver un remède à la pandémie, mais sans surprise, les choses ne sont pas aussi simples.

Comment regarder la série télévisée The Last of Us

La série Last of Us est développée par HBO, nous nous attendons donc à être diffusée sur les chaînes câblées HBO et le service de streaming flexible HBO Max.

Le Royaume-Uni n’a pas encore HBO, mais l’émission pourrait éventuellement être syndiquée sur Sky et Now, comme d’autres productions HBO. À défaut, il existe encore des moyens de regarder HBO depuis le Royaume-Uni.