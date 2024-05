Actualités royales – en direct : Kate « franchit un cap » dans le traitement du cancer alors que le rare message de Harry défendant Meghan est retiré

Sur le même sujet : Prince William et Prince George décernent le trophée de la Manchester United FA Cup

Suite à des informations selon lesquelles la princesse de Galles aurait été « en déplacement » avec sa famille ces derniers jours alors qu’elle poursuivait son traitement de chimiothérapie préventive, certaines spéculations se sont tournées vers le moment où Kate reprendrait ses engagements officiels.

Bien que certains rapports contradictoires suggèrent que Kate pourrait revenir dès l’automne et jusqu’au début de la nouvelle année, le palais et les initiés royaux ont tenu à souligner qu’aucune date officielle de retour n’a été prévue.

Cependant, selon Salon de la vanitéla royale a récemment « franchi un cap » avec son traitement et se sent beaucoup mieux.

« Cela a été un grand soulagement qu’elle tolère le médicament et qu’elle se porte beaucoup mieux », rapporte la publication. « Cela a bien sûr été une période très difficile et inquiétante. Tout le monde s’est rallié à elle : William, ses parents, ainsi que sa sœur et son frère.

Même si Kate était considérée comme la force motrice derrière le projet historique de la petite enfance de la semaine dernière, il est entendu que Kate n’est pas pressée de retourner au travail et reste concentrée sur sa guérison.

