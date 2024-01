Actualités MLB : les Giants échangent contre les Mets Cooper Hummel

Les Giants de San Francisco viennent peut-être de prendre la décision la moins surprenante de l’intersaison, en acceptant d’échanger des contreparties en espèces contre le Mets de New York en échange de la merveille sans position Cooper Hummel.







La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Robert Murray de Fanside.

Cette nouvelle extrêmement peu surprenante n’a été rendue possible que par la nouvelle extrêmement surprenante du mois dernier : que le Géants du Nord Mariners de Seattle a renoncé à Hummel sans que les Giants ne le récupèrent. Au lieu de cela, ils ont attendu que les Mets désignent le joueur de 29 ans pour une affectation avant de se précipiter et de l’attraper, occupant la place vacante de 40 joueurs qui a été créée lorsque l’équipe a encaissé un accord de deux pour un et a échangé Mitch Haniger et Anthony DeSclafani. à – qui d’autre – Seattle pour Robbie Ray.

Hummel est presque tout ce dont les Giants ont envie lorsqu’ils recrutent des joueurs en fin de liste, ce qui veut dire qu’il est essentiellement un Blake Sabol qui frappe avec des chiffres pires dans la Major League. Il a principalement partagé son temps en MLB entre le receveur et le champ gauche, et l’année dernière, en AAA, il a décroché une troisième résidence au premier but. Il a un bel outil de frappe (moyenne au bâton de .288 en AAA) et réalise une tonne de buts sur balles (169 passes gratuites contre 207 retraits au bâton en 977 apparitions au marbre AAA). Tout cela s’est ajouté à beaucoup de succès offensifs dans les mineurs supérieurs : en 2021, il a affiché un .942 OPS/155 wRC+ en 168 apparitions au marbre pour l’équipe AAA de Milwaukee, et un 1,004 OPS/148 wRC+ en 198 apparitions au marbre pour l’AAA de l’Arizona. équipe suite à un échange de mi-saison. Il passa une grande partie de l’année suivante sur Dos de diamant Équipe MLB, mais en 156 apparitions au marbre en AAA cette saison-là, il avait un .950 OPS/138 wRC+.

Les choses étaient moins jolies en 2023, lorsque Hummel avait un .844 OPS/114 wRC+ en AAA lors de sa première saison dans l’organisation des Mariners. Mais l’affilié AAA de Seattle, les Tacoma Rainiers, jouent dans la Pacific Coast League aux côtés de l’équipe AAA de San Francisco, les Sacramento River Cats. Ainsi, même si Hummel n’était pas à son meilleur niveau, les éclaireurs des Giants l’ont surveillé de près.

Son passage dans les Majors a été sombre. Il a disputé 66 matchs lors de sa première saison en 2022, et seulement 10 l’année dernière, atteignant .166/.264/.286 (58 wRC+), avec un taux de retrait au bâton de 32,2 % sur les deux saisons. Mais s’il peut exploiter son succès en Ligue mineure, il y a là un joueur intéressant (et il lui reste une option). Il a également commencé à réinventer un peu son jeu : après avoir volé seulement 24 buts au cours de ses six premières saisons professionnelles, Hummel a glissé 27 sacs l’an dernier entre AAA et les Majors.

C’est aussi un bon tweeter.

Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter du dos de la liste, puisque les Giants vont se désagréger, se désatterrir, se désagréger et échanger des pièces au fur et à mesure que les joueurs deviennent disponibles. Mais il est certainement remarquable de voir à quel point l’équipe a inondé la liste de receveurs et de voltigeurs. Hummel rejoint Sabol pour former un duo de receveurs à temps partiel derrière trois receveurs à temps plein : Patrick Bailey, Tom Murphy et Joey Bart. Et ces deux-là rejoignent Brett Wisely et Tyler Fitzgerald pour former un quatuor de voltigeurs à temps partiel derrière huit habitants de l’herbe à temps plein : Jung Hoo Lee, Michael Conforto, Mike Yastrzemski, Austin Slater, Luis Matos, Heliot Ramos, Wade Meckler et TJ Hopkins.

Inutile de dire que d’autres mouvements se profilent à l’horizon. En attendant, profitez de votre séjour, Cooper… aussi bref qu’il puisse être.

