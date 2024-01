Actualités locales : le saviez-vous ? Options de divertissement familiales dans toute la région (29/01/24)

Imaginez ceci, il fait froid et il pleut dehors. Vous avez vos trois beaux enfants, tous pleins de fièvre de cabane et qui veulent sortir pour faire quelque chose. Eh bien, c’est une bonne chose que vous viviez dans le sud-est du Missouri. Voici six endroits familiaux où aller pour dépenser un peu d’énergie supplémentaire.

West Park Lanes est l’un des nombreux endroits de la région pour s’amuser en famille. Fichier du Missouri du Sud-Est

1. Quilles. C’est intérieur et abordable pour toute la famille. West Park Lanes, 354 S. Silver Springs Road, propose 32 voies toute la semaine pour le plaisir de la famille. Ils ont récemment ajouté une arcade pour ceux qui ont besoin d’une pause après le bowling.

Complexe FileTeeHouse du sud-est du Missouri

2. Le complexe TeeHouse, situé au 2901 Hawthorne Road à Cape Girardeau, est l’un des seuls endroits de la région doté d’un minigolf. Il propose un parcours de 18 trous, qui présente différents niveaux de difficulté à chaque trou. À la recherche d’une expérience de golf plus réelle tout en restant au chaud, à l’intérieur se trouve un parcours de golf virtuel simulé qui permet aux golfeurs de tous âges de jouer sur des parcours de golf de renommée mondiale dans le confort de Cape Girardeau. Il existe également un practice rempli de cibles que les 24 stations de frappe peuvent utiliser pour améliorer votre jeu de golf.

Fichier du sud-est du MissouriUltimate Air Trampoline Park

3. Trampolines, ballon chasseur et fosse à mousse font de l’Ultimate Air Trampoline Park une destination incontournable. Il y a plusieurs surfaces de saut, y compris des trampolines de style olympique, dans le bâtiment de 36 000 pieds carrés situé au 4240 Nash Road à Cape Girardeau. Il y a entre autres un terrain de freestyle, une poutre de combat et des trampolines performants pour le plaisir de la famille. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, il y a un terrain pour les tout-petits où les parents et les tout-petits peuvent sauter ensemble.

Parc Safari FileCape du sud-est du Missouri

4. Cape Safari Park, 2763, route de comté 618 dans le comté de Cape Girardeau. Vous cherchez à faire un zoo de passage, ne cherchez pas plus loin. Le parc abrite toutes sortes d’animaux exotiques, des alligators aux zèbres. Les familles peuvent se promener dans le zoo pour enfants, dans la grange principale et dans le parc. Vous pouvez également acheter des bâtonnets d’alimentation pour nourrir la perruche dans la jungle des perruches. L’extraction de pierres précieuses reviendra bientôt pour que les enfants puissent en apprendre davantage sur les différentes pierres précieuses.

FileDiscovery Playhouse du sud-est du Missourian

5. Discovery Playhouse, 502 Broadway, est un incontournable du centre-ville de Cape Girardeau. Ce musée est destiné aux enfants mais les parents peuvent aussi en profiter. Il offre des expériences amusantes, interactives et éducatives tout en jouant et en apprenant. Le musée dispose de deux étages d’expositions pour le plaisir de tous. Le niveau inférieur présente des expositions telles que l’épicerie, la clinique vétérinaire, le jardin aquatique, une caserne de pompiers et une sortie océan pour les 6 mois à 8 ans. Le niveau supérieur est adapté aux 8 ans et plus et comprend des expositions telles qu’un mur Lego, un laboratoire de dinosaures et un planétarium. Le musée organise également des événements spéciaux toute l’année pour toute la famille.

Fichier du Missouri du Sud-EstCentre de conservation de la nature de Cape Girardeau

6. Le Cape Girardeau Conservation Nature Centre, 2289 County Park Drive, peut vous aider à répondre à vos besoins en plein air en famille. À l’intérieur du centre, les familles peuvent en apprendre davantage sur l’histoire culturelle et les diverses ressources naturelles du sud-est du Missouri en explorant des expositions interactives telles que l’aire de jeux pour enfants et les aquariums d’eau douce. En dehors du centre, les familles peuvent profiter des sentiers naturels et les enfants de moins de 16 ans peuvent pêcher à l’étang Kid’s Fishing.