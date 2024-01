Actualités : Les chefs d’état-major de la défense des pays de l’OTAN discutent des priorités en matière de dissuasion et de défense, 18 janvier 2024

Les 17 et 18 janvier 2024, la session des chefs d’état-major de la défense du Comité militaire de l’OTAN s’est tenue au siège de l’OTAN à Bruxelles. Les 31 chefs d’état-major de la Défense alliés et la Suède invitée se sont concentrés sur l’applicabilité des nouveaux plans de défense de l’Alliance, la transformation de la conduite de la guerre de l’OTAN, le soutien continu de l’OTAN à l’Ukraine et la coopération militaire avec les partenaires de l’OTAN que sont l’Autriche, l’Australie, l’Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la République. de Corée. Au cours de cette réunion de deux jours, les chefs d’état-major de la Défense se sont réunis pour la première fois sous la forme d’un Conseil OTAN-Ukraine.

Ouvrant la session du Comité militaire de l’OTAN aux côtés du secrétaire général adjoint de l’OTAN, Mircea Geoană, le président du Comité militaire, l’amiral Rob Bauer, a souligné que l’ordre international fondé sur des règles est soumis à une immense pression : « Les plaques tectoniques du pouvoir changent. En conséquence, nous sommes confrontés au monde le plus dangereux depuis des décennies. Dans cette nouvelle ère de défense collective, nous devons non seulement défendre la sécurité physique de notre milliard d’habitants et de nos 31 (bientôt 32) nations, mais aussi la liberté et la démocratie.

Le secrétaire général adjoint, M. Geoană a souligné divers défis de sécurité mondiale : « Aujourd’hui, notre paix est menacée. Guerre, terrorisme, instabilité. Les États autoritaires menacent nos valeurs. Nous avons plus que jamais besoin d’une OTAN forte et c’est une OTAN forte que nous avons. »

Lors de la première séance, le général Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), a fait un exposé sur l’applicabilité de la famille de plans du DDA et sur la voie à suivre en ce qui concerne la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN. Les Alliés travaillent activement à rendre les nouveaux plans de défense pleinement exécutables.

Concernant la transformation des opérations de guerre de l’OTAN, le commandant suprême allié Transformation, le général Lavigne, et le commandant suprême allié Transformation, le général Badia, ont informé les chefs d’état-major de la Défense des progrès réalisés dans la transformation de l’OTAN, en se concentrant sur l’avenir des opérations multidomaines et l’adaptation du commandement et du contrôle de l’OTAN.

La session de défense aérienne et antimissile intégrée a vu les chefs d’état-major de la défense discuter de l’amélioration de la préparation et de l’interopérabilité de l’OTAN dans le domaine aérien.

L’après-midi a vu les chefs d’état-major de la défense discuter et fournir des orientations supplémentaires aux deux commandants stratégiques concernant les priorités de l’OTAN en matière de dissuasion et de défense avant Washington DC. Les nouveaux plans de défense nécessitent plus de personnel, plus de formation et d’exercices, plus de stocks et de capacités, et plus de planification de la défense. investissement.

Lors de la première réunion du Conseil OTAN-Ukraine des chefs d’état-major de la défense, le représentant militaire ukrainien en Ukraine, le général de division Serhii Salkutsan, a présenté un exposé aux chefs d’état-major de la défense de l’OTAN au nom du chef d’état-major de la défense ukrainien, le général Zaluzhnyi. Saluant le courage et la détermination des forces armées ukrainiennes, les chefs d’état-major de la Défense ont réaffirmé leur soutien indéfectible et continu à l’Ukraine. L’amiral Bauer stipulait : « L’issue de cette guerre déterminera le sort du monde. Notre soutien n’est pas de la charité ; c’est un investissement dans notre sécurité.

La deuxième journée a débuté par la réunion du Comité militaire avec les chefs d’état-major de la Défense du Partner Interoperability Advocacy Group : Australie, Autriche, Irlande, Nouvelle-Zélande et Suisse. Les nations PIAG détiennent le statut de nation non-OTAN, qui accorde un accord de sécurité individuel qui permet l’échange d’informations classifiées et la participation aux entraînements et aux exercices de l’OTAN. Les chefs d’état-major de la Défense ont déclaré que l’environnement de sécurité actuel démontre clairement l’importance accrue de la coopération avec les partenaires, notamment en matière d’interopérabilité.

Rencontrant leurs partenaires de l’Indo-Pacifique, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, les chefs d’état-major de la Défense de l’OTAN ont discuté de la manière dont les questions de sécurité régionale deviennent de plus en plus des questions de sécurité mondiale. Ensemble, ils ont discuté de la manière de développer des formations complémentaires et des opportunités d’exercice dans le cadre d’une coopération plus étroite.

La dernière séance de la journée a vu les chefs d’état-major de la défense rencontrer le secrétaire général de l’OTAN, M. Jens Stoltenberg. Les chefs d’état-major de la Défense ont discuté des questions de sécurité mondiale et des priorités politiques en amont du sommet de Washington DC.