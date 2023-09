Actualités : Le secrétaire général de l’OTAN appelle à la création d’une communauté quantique transatlantique et salue le leadership du Danemark, 29 septembre 2023

Lors d’une visite à Copenhague vendredi (29 septembre 2023), le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé au développement d’une communauté quantique transatlantique, exploitant la puissance de cette technologie essentielle pour notre sécurité. Dans une déclaration conjointe avec la Première ministre Mette Frederiksen, les deux dirigeants ont souligné l’importance d’une collaboration plus étroite entre les secteurs public, privé et universitaire, ainsi que l’accélération de l’innovation responsable.

S’exprimant aux côtés du Premier ministre Frederiksen lors de la Conférence quantique 2023 de Copenhague, M. Stoltenberg a déclaré : « L’OTAN s’est toujours adaptée et a adopté de nouvelles technologies pour assurer la sécurité de nos populations ». Il a ajouté : « avec la propagation rapide des technologies de rupture, nous devons nous adapter davantage et plus rapide que jamais, y compris dans le domaine quantique… Nous devons nous assurer que ces technologies fonctionnent pour nous – et non contre nous. Il a en outre félicité le Danemark pour être « une force motrice derrière le programme d’innovation de l’OTAN et un leader dans le domaine des technologies quantiques en Europe ».

Le secrétaire général a confirmé que l’OTAN aura élaboré une stratégie quantique d’ici la fin de cette année, pour garantir que l’Alliance soit « prête pour le quantique » et « capable d’intégrer les bonnes technologies dans nos capacités et de se protéger contre une utilisation adverse ».

Plus tard dans la journée, le secrétaire général a inauguré le nouveau site d’accélérateurs de l’OTAN « Deep Tech Lab – Quantum » en compagnie du ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen ; le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Affaires financières, Morten Bødskov ; et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, Christina Egelund. Le laboratoire aidera les start-ups de toute l’Alliance à commercialiser des solutions quantiques, dans le cadre du nouvel accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord (DIANA) de l’OTAN.

DIANA consiste en un réseau de centres de test et de sites d’accélérateurs dans les pays de l’OTAN, où les innovateurs développent de nouvelles technologies pour résoudre les défis de sécurité urgents. Le Deep Tech Lab – Quantum à Copenhague est l’un des cinq sites pilotes d’accélérateurs lancés en 2023.