Le Comité International Olympique est incroyablement occupé à planifier tous les coins et recoins des Jeux Olympiques de Paris 2024. De la construction du village olympique au nettoyage de la Seine pour le défilé de la cérémonie d’ouverture, l’agenda est chargé. Le CIO veut être au courant de toutes les facettes des Jeux olympiques. Désormais, les fans ont une raison de lever leur verre pour célébrer leurs athlètes préférés, marquant ainsi un partenariat dynamique qui ajoute du piquant à l’excitation des jeux à venir.

Le CIO gagne des milliards de dollars chaque année grâce à ses collaborations et à ses accords de parrainage. Cependant, rompant avec une tradition vieille de quatre décennies, le comité s’est aventuré en territoire inconnu en concluant un accord historique avec une marque de bière de 126 milliards de dollars pour les Jeux olympiques de Paris 2024. En savoir plus sur ce développement sans précédent.

Le CIO s’associe à Budweiser pour les JO de Paris 2024

IOC a conclu un accord avec Anheuser-Busch InBev vendredi la semaine dernière et l’a annoncé sur son forum public. Après WXII12 a rapporté l’histoire sur son site Web et a fourni des informations majeures sur le partenariat. Selon leurs rapports, les fabricants de Budweiser ont conclu un accord pour trois Jeux olympiques avec le CIO. Ainsi, Budweiser sera la boisson officielle des trois prochains Jeux olympiques d’été et d’hiver. Lorsque les supporters se réuniront dans la métropole française le 26 juillet pour voir les athlètes entrer dans l’arène de la Seine, ils pourront encourager leurs athlètes préférés avec une pinte de budweiser.

En prévision des Jeux d’hiver de 2026 en Italie, les fans peuvent accroître leur tolérance aux vents glacials avec l’aide de cette marque de bière basée en Belgique. Cependant, le coup d’État pour cet accord de plusieurs millions de dollars devrait avoir lieu lors des Jeux de Los Angeles en 2028. La décision du CIO d’inclure une marque de bière dans son programme TOP a peut-être propulsé les Jeux olympiques dans le 21e siècle.

Le CIO ouvre la voie à des célébrations olympiques modernes

Les Jeux de Los Angeles ont joué un rôle crucial dans la relance du programme TOP dans les années 80. Aujourd’hui, le CIO recherche davantage d’entreprises de technologie et de logistique pour révolutionner les Jeux. Aujourd’hui, ils ont adhéré à l’appel à l’inclusivité et ont ajouté des sports plus marginaux comme le skateboard au calendrier des événements. La jeunesse et la bière sont un “match parfait” aux yeux du CIO et du PDG d’AB InBev, Michel Doukeris.

Ce dernier s’est entretenu avec l’Associated Press et a déclaré : « ABInBev et nos marques soutiennent le sport à l’échelle mondiale et célèbrent les opportunités qu’ont les gens de se réunir, car nous savons tous que la bière et le sport font très bon ménage avec les fans ». Reste désormais à savoir comment Budweiser et sa variante sans alcool Corona seront accueillis par les fans lors des JO de Paris 2024.

