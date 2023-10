Actualités israéliennes : un Montréalais tué après les attaques du Hamas

Un Montréalais tué lors des attaques menées par des militants du Hamas la semaine dernière en Israël est salué comme un héros par sa famille en deuil et sa communauté.

La famille d’Alexandre Look a confirmé que l’homme de 33 ans faisait partie des centaines de personnes tuées lors d’un raid lors d’un festival de musique électronique, dans une zone rurale près de la frontière entre Gaza et Israël, dans le cadre de ces attaques massives et sans précédent.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre fils Alexandre Look », a écrit Alain Look, son père, sur Facebook. « Il nous a quittés aujourd’hui en Israël suite à une attaque terroriste. »

« Comme un vrai guerrier, il est parti comme un héros, voulant protéger les gens avec qui il se trouvait », a écrit Look.

Les parents de Look étaient membres du Chabad de Westmount sur l’île de Montréal. La directrice des programmes du centre, Devorah Shanowitz, a déclaré à CTV News que Look avait appelé ses parents au milieu de l’attaque avant que la connexion ne soit perdue.

« Il y avait beaucoup d’enfants qui faisaient la fête et il y a eu une attaque terroriste préméditée contre eux et ils ont tué beaucoup d’enfants et en ont pris d’autres en otage », a déclaré Shanowitz.

« Ensuite, il s’est avéré que certains enfants essayaient de se cacher dans une sorte d’abri et que les terroristes essayaient de briser leur mur ou leur porte et [Look] s’est tenu devant pour les empêcher d’entrer et il a sauvé la vie de plusieurs personnes. »

Alexandre Look, à droite, avec son ami Josiah Borchers. (Source : Facebook)

Des milliers de personnes ont assisté au festival Tribe of Nova pour une soirée dansante en plein air qui a duré toute la nuit alors qu’ils marquaient la fête juive de Souccot, mais l’événement a tourné au chaos lorsque des tirs ont poussé les festivaliers à courir pour sauver leur vie. On estime que 260 corps ont été retrouvés sur le site à la suite de l’assaut plus large contre le territoire israélien.

‘NOUS NE T’OUBLIERONS JAMAIS’

Le père de Look a décrit son fils comme « une force de la nature, dotée d’un charisme unique et d’une générosité sans précédent ».

« Le monde ne sera plus jamais le même sans toi. Au revoir mon fils, je t’aime et je veille sur nous d’en haut. Nous ne t’oublierons jamais… »

Josiah Borchers a rencontré Look il y a six ans à Caob San Lucas, au Mexique, et est depuis resté amis.

« Alex était une personne sur un million, l’une des personnalités les plus brillantes que j’ai jamais rencontrées. Juste une personnalité charismatique, extravertie et pleine d’esprit. Alex pouvait illuminer n’importe quelle pièce dans laquelle il entrait », a-t-il déclaré à CTV News.

Borchers a récemment passé du temps avec Look presque quotidiennement à Tel Aviv pendant un mois et a été dévasté de recevoir un appel téléphonique lui annonçant qu’il avait été tué et qu’il avait contacté son père avant sa mort tragique.

« C’est difficile pour un père de perdre son fils, mais je suis heureux que la famille soit la dernière à entendre sa voix », a déclaré Borchers.

Dans une publication sur Facebook, le Chabad de Westmount a parlé de la perte pour la communauté.

« Nos chers et précieux amis et membres de notre communauté, Alain et Raquel Look, ont perdu leur fils, Alex. Alex était en visite en Israël et est mort dans l’une des attaques terroristes alors qu’il sauvait les autres de manière héroïque et altruiste tout en repoussant les assaillants », a déclaré le communiqué. message lu.

Asher Jacobson, rabbin de la synagogue Chevra à Montréal, a déclaré à CTV News que la mort de Look « touche » toute la communauté juive.

« Nous sommes tous concernés par cela et je ne peux que présenter à ses parents nos plus sincères condoléances et la communauté sera là pour les aider et les renforcer dans les semaines et les années à venir », a-t-il déclaré lundi dans une interview.

Il a déclaré que la communauté juive s’unissait pour se soutenir mutuellement à la lumière des centaines de personnes tuées dans les attaques.

« Nous sommes profondément en deuil. Nous sommes engourdis. Nous sommes sous le choc. C’est grave, c’est inattendu, c’est douloureux. Je pense que presque tout le monde en Israël et dans le monde connaît quelqu’un qui a été touché par cela », a-t-il déclaré.

« FILS, FRÈRE ET AMI BIEN-AIMÉS »

Dans sa nécrologie, on se souvient de Look comme d’un « individu remarquable qui a touché la vie de tous ceux qui l’ont connu ».

Considéré comme une « figure bien-aimée » de la communauté de Côte Saint-Luc à Montréal, la nécrologie de Look déclare : « Beaucoup d’entre nous le connaissent depuis qu’il est un jeune garçon… Son sourire pouvait illuminer une pièce et sa nature bienveillante rendait c’est un ami pour tous ceux qu’il rencontre. »

La communauté qualifie sa mort de perte tragique qui a brisé le cœur de nombreuses personnes.

« La douleur de sa perte sera ressentie plus intensément par sa famille, qui le connaissait le mieux et l’aimait inconditionnellement », note la nécrologie.

On se souvient de Look comme d’un « fils bien-aimé, d’un frère et d’un ami de ses proches ».

Le premier ministre du Québec, François Legault, a exprimé sa sympathie à la famille de Look dans une publication sur les réseaux sociaux lundi.

« Mes pensées vont à la famille et aux proches du Québécois Alexandre Look, qui a perdu la vie dans l’un des attentats terroristes du Hamas en Israël », a écrit Legault.

« Je suis attristé par les circonstances dramatiques de sa mort, à l’âge de 33 ans. »

Mardi, le drapeau de l’Assemblée nationale à Québec flottera en berne « à la mémoire des victimes civiles de l’offensive du groupe terroriste Hamas en Israël », a annoncé Legault.

Un fonds d’urgence a été mis en place pour aider la famille Look en cas de besoin.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé lundi qu’un Canadien était mort et que trois étaient toujours portés disparus depuis les attentats.

« Mes pensées et mon cœur vont à ceux qui sont touchés par cette attaque terroriste sur plusieurs fronts contre le peuple israélien », a-t-elle déclaré à l’émission Power Play de CTV.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.