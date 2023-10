Actualités israéliennes : un homme de Colombie-Britannique tué dans une attaque du Hamas contre un festival de musique

Un homme de Vancouver porté disparu en Israël a été tué lors d’une attaque du Hamas contre un festival de musique, la deuxième victime canadienne confirmée dans un massacre qui a fait des centaines de morts.

CTV News a confirmé que Ben Mizrachi, 22 ans, a été tué en Israël.

Mizrachi a été porté disparu pour la première fois samedi dans une publication sur les réseaux sociaux de l’école secondaire King David de Vancouver. L’école a partagé une mise à jour mardi, faisant état du décès de l’ancien élève et annonçant ses funérailles, affirmant que la nouvelle avait laissé la communauté navrée.

« C’est vraiment dévastateur. C’était un jeune homme plus grand que nature, un enfant super heureux. Tellement impliqué dans l’école », a déclaré le directeur adjoint de l’école, Alex Monchamp, dans une entrevue avec CTV News.

« Un grand frère vraiment attentionné. Il aimait sa famille. J’ai adoré Israël. Et il avait un avenir vraiment brillant devant lui et le perdre de cette façon est tout simplement déchirant. »

Le député de Vancouver-Granville, Taleeb Noormohamed, a également publié sur les réseaux sociaux confirmant le décès mardi matin.

« Un jeune homme merveilleux de ma circonscription – Ben Mizrachi – a été retrouvé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas. Mes plus sincères condoléances et mes prières vont à sa famille, à ses amis, à ses proches et à la communauté », indique le message.

« Puisse sa mémoire être une bénédiction. »

Ezra Shanken, PDG de la Fédération juive du Grand Vancouver, a pleuré ce qu’il a qualifié de perte « inimaginable ».

« Il n’a pas été tué. Il a été assassiné. Ne désinfectons pas ça, les amis. Il a été assassiné. Il est allé à un festival pour la paix. Il a été assassiné », a déclaré Shanken à CTV News. « Donc, je ne veux pas entendre parler de tué. Ce n’était pas un combattant. »

Shanken a déclaré qu’il passait du temps avec les parents de Mizrachi le week-end.

« Je me suis assis avec ses parents samedi lorsqu’ils ont appris sa disparition », a-t-il déclaré. « J’espère que vous n’aurez jamais l’occasion de vous asseoir avec une famille comme celle-là et de voir le désespoir dans leurs yeux. »

L’attaque de samedi contre le festival de musique en plein air Tribe of Nova est considérée comme le pire massacre de civils de l’histoire israélienne, avec au moins 260 morts et un nombre encore indéterminé de prises d’otages. Des dizaines de militants du Hamas qui avaient franchi la barrière de séparation fortement fortifiée d’Israël et traversé le pays depuis Gaza ont ouvert le feu sur environ 3 500 jeunes Israéliens qui s’étaient rassemblés pour une joyeuse nuit de musique électronique pour célébrer la fête juive de Souccot.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes étaient mortes en Israël depuis l’incursion du Hamas samedi. À Gaza et en Cisjordanie, 765 personnes ont été tuées dans des attaques de représailles israéliennes, selon les autorités locales.

Lors d’un rassemblement mercredi soir au Jack Poole Plaza, des centaines de personnes se sont rassemblées pour montrer leur soutien à Israël.

Les amis du lycée de Mizrachi se sont adressés à la foule et ont partagé le chagrin qu’ils ressentent alors qu’ils tentent d’assimiler la nouvelle de sa mort.

« Ben avait le genre de personnalité qui vous remonterait le moral et vous ferait sourire », a déclaré Maytar Fadida. « Il avait un cœur tellement immense et vous saviez que vous pouviez toujours compter sur Ben. »



Avec des fichiers de l’Associated Press