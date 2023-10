Actualités israéliennes : un Canadien soupçonné d’être un otage

Le fils d’une femme de Winnipeg que l’on croit être une otage du Hamas a raconté la dernière conversation qu’il a eue avec sa mère.

Dans une interview avec Adrian Ghobrial de CTV National News, en Israël, Yonatan Zeigen a déclaré que ses derniers mots à sa mère étaient « Je t’aime ».

Il a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer où se trouvait sa mère, Vivian Silver, depuis samedi. Il pense qu’elle fait partie des dizaines de personnes qui, selon Israël, ont été prises en otage par le groupe militant du Hamas.

« C’est accablant. C’est incompréhensible pour toutes sortes de facteurs », a déclaré Zeigen à propos de sa disparition. « Elle était un phare de paix et de justice, une alliée du peuple palestinien. »

Silver, 74 ans, est un militant pacifiste vivant au kibboutz Beeri, à la limite de la bande de Gaza.

Zeigen, qui réside à Tel Aviv, a déclaré que sa famille prévoyait de rendre visite à sa mère pour Shemini Atzeret samedi, mais a finalement décidé de ne pas le faire.

Il a dit qu’ils avaient décidé d’y aller une autre fois, parce qu’ils avaient vu « assez de famille » pour les vacances.

« D’un côté, c’est une grande chance et de l’autre, le sentiment de ‘assez de famille’ semble désormais ridicule », a-t-il déclaré.

Zeigen a déclaré que lui et sa mère partageaient un « lien fort » et qu’il était maintenant « submergé » d’émotions, ne sachant pas où elle se trouvait.

Vivian Silver, 74 ans, photographiée avec ses deux fils. (Contribué)

« C’EST UNE SITUATION DIFFÉRENTE »

Selon des responsables israéliens, les militants du Hamas ont pris d’assaut le pays samedi et ont lancé l’attaque la plus meurtrière que la région ait connue depuis des décennies. Le Hamas a pris des otages, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, selon Israël.

Zeigen a déclaré que lorsque les sirènes ont retenti samedi matin, sa famille n’y a pas pensé. « Nous n’y avons pas prêté beaucoup d’attention parce que nous sommes habitués », a déclaré Zeigen à propos de leur état d’esprit au début. « Mais très vite, nous avons réalisé que la situation était différente car il y avait eu une incursion importante. »

Tout au long de la matinée, Zeigen appelait et envoyait des SMS avec sa mère. Silver, selon son fils, a un « grand sens de l’humour » et gère bien la situation en renvoyant des blagues.

« À un moment donné, j’ai entendu beaucoup de coups de feu devant une fenêtre (par le téléphone) », a déclaré Zeigen. « Elle se cachait dans une pièce sécurisée derrière la porte d’un placard, alors nous avons décidé d’arrêter de parler au téléphone pour qu’elle ne soit pas entendue. »

Vivian Silver manifeste en Israël. (Contribué)

Puis, dit-il, elle lui a envoyé un message disant qu' »ils étaient à l’intérieur de la maison. Nous nous sommes dit que nous nous aimions et c’est tout ».

Zeigen n’a plus eu de nouvelles d’elle depuis.

« Mes efforts pour obtenir des informations, spécifiquement sur la maison, si les soldats israéliens sont entrés dans la maison et si elle est là ou non… Personne ne le sait », a déclaré Zeigen. « Personne ne pouvait me le dire… C’est très frustrant, un peu blessant même. »

Silver est une militante éminente en Israël, a-t-il expliqué, c’est pourquoi elle a quitté le Canada il y a 50 ans avec un groupe de personnes « partageant les mêmes idées ». Elle participe souvent à des manifestations et à des rassemblements pour la paix dans la région, a déclaré son fils à CTV News.

Zeigen a déclaré qu’elle avait consacré sa vie aux causes auxquelles elle croyait. Après avoir pris sa retraite en tant que PDG d’une organisation promouvant la paix entre Israël et les Palestiniens, Silver s’est impliquée dans une autre organisation de femmes ayant un objectif similaire, a-t-il déclaré.

À un moment donné, Silver s’est porté volontaire auprès d’un groupe qui conduisait des patients palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens pour des soins médicaux.

« Elle y a consacré sa vie », a déclaré Zeigen. « Depuis qu’elle était étudiante, tout au long de sa vie adulte, en faisant du bénévolat, en étant membre d’organisations, en dirigeant des organisations, en prenant la parole en public, tout. »

Avec des fichiers d’Adrian Ghobrial de CTV National News à Tel Aviv