Actualités israéliennes : Trudeau et Poilievre s’expriment lors d’un rassemblement

Des manifestants pro-palestiniens se sont répandus dans les rues de plusieurs villes canadiennes le jour de Thanksgiving tandis que le premier ministre et le chef de l’opposition prenaient la parole lors d’une veillée dans un centre communautaire juif, après un week-end de combats meurtriers au Moyen-Orient.

Les manifestants se sont rassemblés lundi après-midi sur la place Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville de Toronto, beaucoup drapés ou brandissant des drapeaux palestiniens tandis que la foule scandait : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », dans une manifestation dénoncée par le le maire de la ville.

Un panneau disait : « L’occupation est un crime, la résistance est une réponse ».

Ce rassemblement a eu lieu après que des militants du Hamas à partir de Gaza ont lancé samedi une attaque contre Israël, tirant des milliers de roquettes et envoyant des dizaines de combattants infiltrer la frontière fortement fortifiée par voie aérienne, terrestre et maritime.

L’attaque a été qualifiée de la plus meurtrière contre Israël depuis des années, l’incursion et la contre-offensive ayant tué des centaines de personnes des deux côtés et blessé des milliers d’autres. Au troisième jour de la guerre, Israël retrouvait encore des corps et des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza alors que les frappes aériennes incessantes détruisaient les bâtiments.

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il était au courant d’informations faisant état d’un Canadien décédé au cours des combats et de deux autres portés disparus.

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné l’attaque lors d’une veillée à Ottawa dans le centre communautaire juif bondé de Soloway lundi soir. Le chef conservateur Pierre Poilievre, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe et d’autres politiciens locaux étaient également présents à l’événement.

Trudeau a semblé faire référence aux rassemblements pro-palestiniens à travers le Canada alors qu’il s’adressait à la foule solennelle.

« Les terroristes du Hamas ne sont pas des résistants, ils ne sont pas des combattants de la liberté. Ce sont des terroristes, et personne au Canada ne devrait les soutenir, et encore moins les célébrer », a-t-il déclaré.

Sheila Mattar, une Palestinienne-Canadienne de 53 ans, hésitait à assister à la manifestation à Toronto parce qu’elle estime qu’il est tabou pour les Canadiens de montrer leur soutien à la Palestine.

Elle s’abstient souvent de parler de politique avec ses amis, qui ne savent même pas qu’elle est à moitié palestinienne. Son père a grandi dans la ville de Haïfa, mais sa famille a été expulsée de leur maison en 1948, et son grand-père a été abattu par les Israéliens devant sa porte près de deux décennies plus tard, a-t-elle déclaré.

« J’ai vécu avec ça toute ma vie et c’est un traumatisme générationnel, et je ne peux plus être à l’écart. Je dois parler, les atrocités doivent cesser.

Alors que les Palestiniens comme Mattar se rassemblaient, les contre-manifestants brandissaient ou portaient des drapeaux israéliens, et la police créait des barricades autour d’eux à l’aide de vélos alors qu’ils se livraient à des cris avec des manifestants pro-palestiniens, qui les dépassaient largement en nombre.

Les intervenants ont réaffirmé qu’ils n’étaient pas là pour répandre la haine contre le peuple juif, mais pour plaider en faveur de la libération palestinienne.

Quelques heures avant la manifestation, la chef adjointe de la police de Toronto, Lauren Pogue, a averti le public qu’il n’y aurait aucune tolérance pour la violence ou les crimes haineux avant la manifestation attendue à grande échelle, ainsi qu’un autre rassemblement de solidarité avec Israël qui a eu lieu plus tard dans la soirée. .

Les politiciens et les forces de police de Winnipeg et de Vancouver ont fait des déclarations similaires avant les manifestations dans ces villes.

L’événement palestinien de Toronto s’est poursuivi malgré l’opposition de plusieurs conseillers et de la maire de la ville, Olivia Chow.

Chow a qualifié la manifestation de « déplorable » et de « glorification de la violence aveugle de ce week-end, notamment le meurtre et l’enlèvement de femmes et d’enfants, par le Hamas contre des civils israéliens ».

Plus tard lundi, Chow, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et la vice-première ministre Chrystia Freeland étaient sur une scène dans le quartier de North York à Toronto où les habitants se sont rassemblés pour montrer leur soutien à Israël, pleurer les personnes tuées et prier pour la paix.

Environ 250 policiers et autres agents de sécurité privés ont patrouillé la place publique où s’est déroulé l’événement, et des centaines de personnes ont brandi des drapeaux israéliens et applaudi bruyamment alors que les politiciens, un par un, exprimaient leur soutien « sans équivoque » au droit d’Israël à se défendre.

« Nous serons toujours un allié, nous serons toujours un ami et, mes amis, nous vous souhaitons une paix et une liberté durables », a déclaré Ford à la foule.

Trudeau s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, où il a « condamné sans équivoque » les attaques du Hamas et s’est dit « gravement préoccupé » par les atrocités qui se sont déroulées.

Ces déclarations ont irrité Eman Amar, qui a assisté au rassemblement pro-palestinien de Toronto et souhaite que les politiciens s’excusent de leur soutien à Israël. Cet homme de 21 ans n’a reçu que peu d’aide apportée aux Palestiniens au cours des 75 dernières années.

« Maintenant, ils sont soudainement en colère contre les Palestiniens qui exercent des représailles pour leurs propres droits et leurs maisons », a déclaré Amar.

« Même si le gouvernement du Canada ne les soutient pas, les Canadiens seront à leurs côtés. »

Des centaines de partisans de la Palestine se sont également rassemblés lundi à Vancouver, où une forte présence policière surveillait la foule.

Keinda Kliani, 16 ans, était là avec sa famille arrivée au Canada il y a environ cinq ans.

« Toute notre famille vit à Gaza, qui est actuellement bombardée par les colons israéliens », a-t-elle déclaré. « Nous manifestons pour les personnes qui viennent de mourir. »

Mais Rachel Goldberg, dont la famille vit à Tel Aviv et qui s’est présentée au rassemblement de Vancouver avec un petit groupe d’amis, bien qu’elle soit largement inférieure en nombre, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que le Hamas bombarde la ville, « sauf pour terroriser les gens ».

« Vous ne pouvez pas me dire que vous luttez pour la liberté alors que vous kidnappez des enfants, violez des femmes, tirez sur des personnes âgées aux arrêts de bus », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de base militaire au milieu de Tel-Aviv. »

La police de Calgary a déclaré lundi qu’une personne avait été arrêtée à la suite de rassemblements entre des groupes communautaires locaux israéliens et palestiniens. Aucune accusation n’a encore été portée, et la police a déclaré que la personne ne semble faire partie d’aucun des deux groupes communautaires.

Lors de la veillée à Ottawa, Poilievre a qualifié le Hamas de « mal dans sa forme la plus pure » et a déclaré qu’il ne parlait pas au nom des Palestiniens.

«C’est pourquoi je condamne sans réserve tous ceux qui ont pris part aux célébrations dégoûtantes que nous avons vues dans nos rues», a-t-il déclaré à la foule à Ottawa.

L’Université McGill a déclaré lundi avoir écrit à sa société étudiante, lui demandant de révoquer la permission d’un groupe d’utiliser le nom de l’université après avoir déclaré que le groupe avait publié des « messages incendiaires ».

Dans une publication sur Facebook samedi exhortant les gens à assister à un rassemblement pro-palestinien dimanche, Solidarité pour les droits humains palestiniens de McGill a qualifié l’attaque d’« héroïque » et a demandé aux Montréalais de « célébrer le succès de la résistance ».

« L’Université McGill dénonce ces communications; la célébration d’actes de terreur et de violence est complètement contraire aux valeurs fondamentales de McGill », a déclaré lundi Michel Proulx, porte-parole de l’université, dans un communiqué.



