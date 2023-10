Actualités israéliennes : Netta Epstein identifiée comme la cinquième Canadienne tuée

Un Israélien-Canadien a sacrifié sa vie pour sauver sa fiancée lors d’une attaque menée par des militants du Hamas, a confirmé sa famille à CTVNews.ca.

Netta Epstein, une Israélienne de 21 ans de nationalité canadienne, est décédée en sautant sur une grenade dans le sud d’Israël, le samedi 7 octobre.

Sa famille a déclaré à CTVNews.ca qu’Epstein et sa fiancée, Irene Shavit, s’étaient réfugiés dans la planque de son appartement.

La mère d’Epstein a déclaré avoir reçu un SMS de son fils concernant ce qui se passait.

« J’entends des cris en arabe. Il y a beaucoup de bruit autour. Il y a des tirs », a écrit sa mère, Ayelet Shachar-Epstein, à son fils.

« La prochaine chose qu’il a écrite était : ‘Ils sont là, maman.' »

Une série d’attaques a commencé à 6h30 le 7 octobre. Des sirènes ont averti les Israéliens à travers le pays de l’arrivée de roquettes lancées depuis Gaza dans le cadre d’un effort coordonné du Hamas, un groupe que le gouvernement canadien a classé comme organisation terroriste depuis des décennies. .

Pour les habitants du kibboutz de Kfar Aza, une communauté agricole d’environ 750 personnes située entre Netivot et Sderot dans le sud d’Israël, la menace des roquettes n’avait rien d’extraordinaire.

« Nous connaissons très bien le principe », a déclaré par téléphone à CTVNews.ca Shachar-Epstein, dont les parents étaient originaires de Montréal mais qui ont grandi en Israël.

Ignorant que des militants armés du Hamas avaient pris d’assaut les zones sous blocus de la bande de Gaza et étaient sur le point de tuer ce que le gouvernement israélien estime être plus d’un millier de civils israéliens, Shachar-Epstein a quitté son domicile pour voir sa belle-mère, qu’elle retrouvée morte à l’entrée de sa maison, a-t-elle déclaré.

Alors que Shachar-Epstein se réfugiait dans une pièce sécurisée avec son beau-père et que le reste de sa famille se cachait dans le kibboutz, elle correspondait avec ses proches via une application de SMS, sachant que la coupure d’électricité signifiait que la communication était limitée par la durée de vie de la batterie. , dit-elle.

Grâce à des messages avec Shavit, a-t-elle déclaré, elle a appris que les attaquants du Hamas « ont fait irruption dans leur chambre et ont lancé des grenades dans l’appartement ».

Shachar-Epstein a déclaré qu’on lui avait dit qu’après que les assaillants avaient ouvert le feu et qu’une troisième grenade avait atterri près de Shavit, « Netta avait sauté sur la grenade, comme s’il avait été entraîné (à le faire) dans l’armée ».

Son corps a bloqué l’explosion, a déclaré sa mère, sacrifiant sa vie, mais sauvant celle de Shavit.

La fiancée d’Epstein s’est cachée dans le coffre-fort ravagé jusqu’à ce que des soldats israéliens la sauvent plus tard dans la journée, a déclaré sa famille à CTV News.

« Il avait un cœur énorme, mon fils », a déclaré Shachar-Epstein. « Il était beau à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. »

Shachar-Epstein a déclaré qu’elle se souvient d’avoir regardé les attentats terroristes télévisés du 11 septembre 2001, alors qu’elle était enceinte de lui.

« Je me souviens m’être allongé sur le canapé en regardant l’horrible terreur qui se déroulait à New York et en me disant : ‘J’espère sincèrement que nous ne serons pas confrontés à quelque chose de pareil lorsque mon enfant viendra au monde.' »

« LA PERSONNE LA PLUS GENRE ET LA PLUS INTELLIGENTE »

Dès la naissance de son fils, a-t-elle déclaré, « il a apporté tellement de bonheur et d’espoir dans nos vies. C’était mon premier-né mais aussi le premier petit-fils de notre famille donc un double bonheur.

Shachar-Epstein a déclaré que son fils aimait le football dès son plus jeune âge.

« C’était un formidable footballeur. C’était un gardien de but. Il a vraiment très bien réussi dans ce domaine.

En grandissant, Epstein était extraverti, idiot et gentil, selon ceux qui le connaissaient.

« C’était la personne la plus gentille et la plus intelligente que j’ai jamais rencontrée », a déclaré son ami d’enfance Jake Niefeld, qui a participé à un camp d’été avec Epstein à l’adolescence.

« Il a pu devenir en une seconde la personne la plus idiote du monde et avoir le plus grand sourire sur son visage pour, cinq minutes plus tard, pouvoir être là pour les gens. Il était incroyable », a déclaré Niefeld à CTV News après l’annonce de la mort d’Epstein.

Shachar-Epstein a déclaré que son fils avait fait du bénévolat auprès des jeunes ayant des besoins spéciaux après avoir terminé ses études secondaires.

« Il s’y est vraiment retrouvé. Ce n’était pas du tout une tâche facile », a-t-elle déclaré. « Il avait besoin de vraiment se ressaisir et d’être très fort pour faire ce qu’il a fait là-bas. Il était là pour eux. Il s’est amusé avec eux. Il jouait au football avec eux. Il leur lisait des histoires avant d’aller au lit. Ils l’aimaient beaucoup.

Après qu’Epstein ait terminé son service obligatoire dans les Forces de défense israéliennes, a déclaré Shachar-Epstein, elle se souvient s’être sentie soulagée.

« Une fois qu’il a quitté l’armée… nous avons pris une profonde inspiration et avons dit : ‘Dieu merci, maintenant il est avec nous. Il est de retour à la maison et il est en sécurité. C’est… je ne sais pas comment le dire… Dieu nous a ri au nez, je suppose.

Shachar-Epstein dit que son fils a rencontré sa fiancée, Shavit, il y a 18 mois.

« Bien qu’ils soient tous les deux très jeunes, ils sont devenus un couple très sérieux », a-t-elle déclaré. « Ils parlaient de se marier, d’avoir des enfants, de construire leur maison. Dans de nombreuses situations, je dirais : « Attends, Netta. Ce n’est que le début de votre vie, il y a tellement de choses que vous allez vivre. Vous n’avez pas besoin de vous engager si vite. Mais il n’arrêtait pas de dire : « Maman, je l’aime tellement ». C’est la femme de ma vie.

Elle a ajouté : « Nous l’aimons beaucoup. C’est une femme extraordinaire. Nous étions très heureux qu’ils soient ensemble.

‘UN CADEAU D’ADIEU’

Shachar-Epstein a également mentionné une randonnée que son fils et sa fille, Rona, ont fait récemment en France : « Ils ont fait huit jours de randonnée au Mont Blanc en septembre. »

Après que les deux frères et sœurs aient terminé leur randonnée, Shachar-Epstein, son mari, Ori, et leur plus jeune fille, Alma, les ont rencontrés à Genève, en Suisse.

« Nous avons célébré tous les cinq cinq très belles journées en famille, et nous pensons qu’aujourd’hui était notre cadeau, peut-être son cadeau d’adieu », a-t-elle déclaré.

Shachar-Epstein a déclaré qu’elle se souvenait de tant de « beaux moments » de ce voyage, qui, selon elle, était plein de blagues, de chansons et de « moments précieux » qu’elle garderait avec elle pour toujours.

Epstein faisait partie de plus de 50 autres habitants du kibboutz dont les corps sont toujours en cours d’identification.

Shachar-Epstein a déclaré à CTVNews.ca que son neveu, qui vivait près de son fils, avait disparu depuis les attaques.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas, plus de 2 800 personnes ont été tuées des deux côtés de la frontière avec Gaza, selon les estimations des responsables de la région.

Pour Shachar-Epstein, un certain soulagement peut être trouvé dans les souvenirs.

« Raconter son histoire, c’est un peu comme le faire revenir », a-t-elle déclaré. «Je pense que c’est une thérapie. Je pense vraiment que oui.