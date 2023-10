Actualités israéliennes : mises à jour en direct alors que le Hamas attaque

Les dirigeants militants du Hamas dans la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent sur plusieurs fronts contre Israël, tirant des milliers de roquettes alors que des dizaines de combattants du Hamas infiltraient la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits et prenant le pays par surprise lors d’une fête importante. Israël affirme qu’au moins 40 personnes sont mortes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était « en guerre » et a appelé à une mobilisation massive des réserves militaires. L’invasion a ravivé les souvenirs de la guerre de 1973, pratiquement cinquante ans jour pour jour.



Le bilan des morts en Israël porté à 40

Le service national de secours israélien affirme qu’au moins 40 personnes ont été tuées lors d’une vaste attaque du Hamas contre Israël.

Le dernier bilan en date est celui des secours du Magen David Adom, alors que les combats se poursuivaient samedi.

Les hôpitaux israéliens soignent des centaines de blessés, dont des dizaines dans un état critique.



Netanyahu promet d’exiger « un prix énorme » au Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël exigerait un « prix énorme » du Hamas en réponse à une infiltration sans précédent qui a tué au moins 22 personnes.

Netanyahu a déclaré samedi à son cabinet de sécurité que le premier objectif d’Israël était de « nettoyer la zone » des militants et de reprendre le contrôle des communautés du sud qui ont été attaquées.

« Le deuxième objectif, en même temps, est d’exiger un prix énorme de la part de l’ennemi, également dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

Il a appelé la nation à rester calme et à s’unir « pour atteindre notre objectif le plus élevé : la victoire dans la guerre ».



Le président ukrainien appelle à l’unité contre le terrorisme

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que « le droit d’Israël à l’autodéfense ne peut être remis en question » et a présenté ses condoléances à « tous ceux dont les familles et les amis ont perdu la vie dans l’attaque terroriste (du Hamas) ».

« Nous pensons que l’ordre sera rétabli et que les terroristes seront détruits », a-t-il déclaré sur sa chaîne officielle Telegram. Zelenskyy est juif et avait des proches morts pendant l’Holocauste.

« Le monde doit être uni et solidaire, afin que la terreur ne puisse jamais tenter de conquérir ou de détruire des vies nulle part dans le monde », a-t-il ajouté.



La Maison Blanche condamne l’attaque

La Maison Blanche a déclaré samedi qu’elle « condamne sans équivoque » les attaques du Hamas.

« Nous sommes fermement aux côtés du gouvernement et du peuple israélien et présentons nos condoléances pour les vies israéliennes perdues dans ces attaques », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

« Les Etats-Unis condamnent sans équivoque les attaques non provoquées des terroristes du Hamas contre des civils israéliens. Il n’y a jamais aucune justification au terrorisme. »

Watson a déclaré que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, s’était entretenu avec son homologue israélien, Tzachi Hanegbi. Les États-Unis et Israël restent en contact étroit, a déclaré Watson.



Les députés iraniens scandent « Mort à Israël »

Les députés iraniens ont ouvert leur session samedi en scandant « Mort à Israël » et « Israël sera condamné, la Palestine sera la conquérante ».

La télévision d’État a montré des dizaines de parlementaires rassemblés au centre de la salle du Parlement.

La télévision iranienne a diffusé des images de missiles lancés depuis la bande de Gaza vers Israël et a interviewé des analystes qui soutenaient l’attaque du Hamas.



L’Arabie Saoudite appelle à la retenue

L’Arabie saoudite a appelé à l’arrêt immédiat des combats en Israël et dans la bande de Gaza après que les militants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent.

Un communiqué publié samedi par le ministère saoudien des Affaires étrangères a également appelé les deux parties à protéger les civils et à faire preuve de retenue.

« Le royaume rappelle ses avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des provocations systémiques à son encontre de la part d’Israël », indique le communiqué.

L’Arabie saoudite soutient depuis longtemps les Palestiniens et appelle à la mise en œuvre d’une solution à deux États basée sur les frontières israéliennes de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.

Les États-Unis ont tenté de négocier un accord de grande envergure pour amener l’Arabie saoudite à accepter de reconnaître diplomatiquement Israël, qui pourrait inclure le royaume obtenant davantage de garanties de sécurité américaines et une aide plus importante à son programme nucléaire.

La Russie se dit en contact avec toutes les parties et appelle à un cessez-le-feu

Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et ancien ambassadeur en Israël et en Egypte, a déclaré samedi à l’agence officielle Tass que Moscou était en contact avec « toutes les parties (au conflit), y compris les pays arabes » et a appelé « à un cessez-le-feu et à la paix immédiats ». entre le Hamas et Israël. Bogdanov n’a pas précisé avec quels pays arabes les diplomates russes s’adressaient.

« Nous appelons au lancement immédiat d’un processus de paix sur la base des accords existants et internationalement reconnus », a déclaré Bogdanov. Il a ajouté qu’un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit n’étaient toujours pas appliquées, mais n’a donné aucun détail.



Au moins 462 personnes reçoivent des soins médicaux

Le centre médical Soroka, situé à Beer Sheva, dans le sud d’Israël, a déclaré qu’il traitait au moins 280 blessés, dont 60 dans un état grave. L’hôpital Barzilai d’Ashkelon, près de Gaza, a déclaré qu’il soignait 182 blessés, dont 12 dans un état critique.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel sur les victimes à Gaza, mais les journalistes d’Associated Press ont assisté aux funérailles de 15 personnes tuées et ont vu huit autres corps arriver dans un hôpital local. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il s’agissait de combattants ou de civils.



Le chef des droits de l’homme de l’ONU appelle à la fin de la violence

Le chef des droits de l’homme de l’ONU se dit « choqué et consterné » par les tirs massifs de roquettes sur Israël et la mort d’au moins 22 personnes dans le pays.

Volker Turk a appelé à la fin immédiate de la violence, appelant toutes les parties et les « pays clés de la région » à désamorcer la situation et à éviter de nouvelles effusions de sang.

Turk a déclaré dans un communiqué publié à Genève qu’il était également « profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des civils israéliens auraient été pris en otage ».

Turk a déclaré que « cette attaque a un impact horrible sur les civils israéliens » et que les civils ne doivent jamais être la cible d’attaques.

Il a ajouté : « Je note également que les forces israéliennes ont répondu par des frappes aériennes dans la bande de Gaza densément peuplée, tuant au moins cinq personnes. Je les appelle à prendre toutes les précautions pour éviter des pertes civiles. »



Les dirigeants européens expriment leur soutien à Israël

Les dirigeants européens condamnent l’attaque du Hamas et expriment leur solidarité avec Israël.

La chef de la commission exécutive de l’Union européenne, Ursula von der Leyen, a écrit samedi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que l’attaque « est du terrorisme dans sa forme la plus méprisable ». Elle a déclaré qu’« Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses ».

Le chancelier allemand OIaf Scholz a déclaré que les tirs de roquettes des militants et l’escalade de la violence « nous choquent profondément ». Il a ajouté que « l’Allemagne condamne ces attaques du Hamas et se tient aux côtés d’Israël ».

Le président français Emmanuel Macron a écrit qu’il condamnait « fermement » les « attentats terroristes » contre Israël et a exprimé « mon entière solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches ».

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que le gouvernement italien condamnait les attaques contre Israël « avec la plus grande fermeté ».

« La vie des gens, la sécurité de la région et la reprise de tout type de processus politique sont en danger », a déclaré Tajani dans un message sur la plateforme X.



Le Hezbollah affirme que cette attaque est la seule réponse à l’occupation israélienne

Le Hezbollah libanais a félicité le Hamas pour cette opération, affirmant qu’il bénéficiait d’un « soutien divin et promettait une victoire finale et globale ». Le groupe a déclaré que l’attaque était une réponse aux « crimes d’Israël » et aux attaques contre les lieux saints et que « la volonté du peuple palestinien et le fusil de la résistance sont la seule alternative pour faire face à l’occupation ».

Le Hezbollah a déclaré que son commandement militaire au Liban suit les développements sur le terrain et est en contact direct avec le commandement palestinien et qu’ils « évaluent tous deux la situation et l’opération en cours ».

« Nous appelons le gouvernement de l’ennemi sioniste à tirer les leçons des faits que la résistance palestinienne a mis en œuvre sur le terrain », a déclaré le Hezbollah.



Le ministère ukrainien des Affaires étrangères affirme qu’Israël a le droit de se défendre

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exprimé son soutien au « droit d’Israël à se défendre et à défendre son peuple » dans un message publié samedi sur sa chaîne officielle sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le ministère a déclaré qu’il « condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et Tel Aviv ».

L’Ukraine mène une guerre contre la Russie depuis l’invasion de son voisin en février 2022.