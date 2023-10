Actualités israéliennes : l’offensive terrestre à Gaza est « proche », selon un conseiller

Une offensive terrestre des Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza est « assez proche » de se dérouler, après qu’une décision a été prise de « riposter et de riposter durement », selon un haut conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Les Canadiens doivent comprendre qu’il ne s’agit pas simplement d’une autre série de combats entre Israël et le Hamas », a déclaré Mark Regev lors d’une entrevue avec Vassy Kapelos à l’émission Questions Period de CTV.

« Comme vous le savez, depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza il y a environ 16 ans, il y a eu quatre ou cinq séries de combats. Vous savez, ils nous ont tiré des roquettes, nous les avons ripostés, puis il y a eu un cessez-le-feu. Mais , nous sommes dans un endroit différent aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Après le massacre du 7 octobre, Israël dit que ça suffit. Le genre de brutalité gratuite à laquelle nous avons assisté samedi il y a une semaine est quelque chose qu’aucune société ne peut tolérer. Et il a été décidé de riposter, et de riposter durement. «

Le week-end dernier, des militants du Hamas ont attaqué Israël et pris des otages, entraînant une série de frappes aériennes de représailles sur Gaza. Des milliers de personnes ont été tuées, blessées et déplacées à cause de la guerre en cours. Jusqu’à présent, cinq Canadiens ont été confirmés morts, tandis que trois sont toujours portés disparus.

Regev a déclaré qu’Israël ne voulait pas de cette guerre et qu’elle lui avait été imposée, « mais nous y mettrons fin selon nos conditions ».

Alors que les forces militaires israéliennes se préparent à une invasion terrestre imminente, des millions de civils palestiniens reçoivent l’ordre de trouver une issue. La semaine dernière, les Nations Unies ont averti qu’Israël violait le droit humanitaire international en bloquant l’accès à des fournitures essentielles telles que l’eau et l’électricité.

L’ancien diplomate israélien a juré qu’une fois la guerre terminée, « la machine militaire du Hamas et sa structure politique » auront été « démantelées ».

« Ils ne pourront plus jamais refaire ce qu’ils ont fait à notre peuple… il y a une semaine. »

Dans l’interview, Regev explique également pourquoi Israël n’avait « pas d’autre choix » que d’aller à Gaza, pourquoi il pense que la communauté internationale doit rester « sans équivoque » dans son appel au Hamas pour qu’il libère tous les otages, et parle de « l’échec » des services de renseignement. » et des critiques sur la rapidité de la réponse de Tsahal.



Vous pouvez regarder l’interview dans la vidéo en haut de cet article.